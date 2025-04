Air Côte d’Ivoire franchit une étape cruciale dans son développement. L’arrivée d’un nouvel Airbus A319 marque un tournant. La compagnie aérienne nationale ivoirienne se prépare à conquérir le ciel intercontinental.

Expansion de la flotte : aap sur l’international

Air Côte d’Ivoire renforce sa flotte. Un Airbus A319 flambant neuf rejoint ses rangs. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance ambitieuse. L’objectif : positionner Abidjan comme un hub aérien majeur.

L’appareil, configuré pour accueillir 16 passagers en classe affaires et 96 en classe économique, est le premier d’une série de quatre acquisitions prévues cette année. Ce renforcement de la flotte porte le nombre total d’avions à 12. Cette expansion matérielle prépare la compagnie à l’ouverture de ses premières liaisons intercontinentales. Air Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un acteur clé du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Refonte du programme de vols : connectivité optimisée

Air Côte d’Ivoire repense son programme de vols. Cette refonte, effective dès le 21 avril 2025, améliore la connectivité. Les 21 destinations desservies depuis Abidjan bénéficient d’une optimisation. Les arrivées en Afrique centrale et côtière sont programmées en fin de journée. Des allers-retours quotidiens sont prévus pour certaines destinations stratégiques. Les horaires sont adaptés pour des correspondances fluides.

La réorganisation s’articule autour d’une plage de correspondances centrale. Celle-ci est prévue entre 12h30 et 14h30. Elle facilite les connexions entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et les futurs vols vers Paris. « L’objectif est clair : positionner Air Côte d’Ivoire comme un acteur clé du transport aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre. » Cette transformation progressive, associée à une flotte modernisée et un réseau optimisé, positionne la compagnie comme un acteur incontournable du transport aérien régional. D’autres annonces sont attendues dans les mois à venir.