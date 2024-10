Les inscriptions pour l’examen du Brevet de technicien supérieur BTS 2025 en Côte d’Ivoire, sont lancées. C’est à travers un communiqué que le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé l’information.

Les inscriptions sont ouvertes pour le BTS 2025 en Côte d’Ivoire

Selon la note du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les inscriptions pour le BTS 2025 en Côte d’Ivoire sont ouvertes du 29 octobre 2024 au 15 janvier 2025 à minuit. Les candidats désireux de prendre part à cet examen sont priés de constituer leur dossier et déposer en ligne sur la plateforme dédiée : www.examensbts.net.

Pour s’inscrire au BTS 2025 en Côte d’Ivoire, les candidats doivent constituer un dossier comprenant :

Une fiche d’inscription et une fiche de tableau imprimées depuis la plateforme.

Une copie certifiée conforme de votre pièce d’identité.

Les relevés de notes de votre baccalauréat.

Une copie légalisée de votre diplôme.

Deux photos d’identité récentes.

Le justificatif de paiement des frais d’inscription.

Les frais d’inscription s’élèvent à 10 000 F CFA pour les candidats résidents et 20 000 F CFA pour les candidats non-résidents. Le paiement se fait exclusivement via TrésorMoney – TreoorPay (760 25 1 4*3#). Une fois l’inscription en ligne effectuée, le candidat devra déposer son dossier physique dans l’établissement choisi ou à la Direction des Examens et Concours (DEXCO) pour les candidats libres. Le calendrier précis des dépôts sera communiqué ultérieurement.