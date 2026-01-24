Budget annuel : Le Cameroun à la recherche de 1 650 milliards F CFA

Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné à son ministre des Finances d’emprunter, sur les marchés intérieurs et extérieurs, 1 650 milliards de francs CFA, soit près de 2,5 milliards d’euros. Le but, c’est de financer une partie du budget 2026 du pays.

Cameroun : 1 650 milliards F CFA pour renforcer le budget 2026

Au Cameroun, un décret présidentiel a été diffusé cette semaine, suscitant beaucoup de commentaires dans le pays. Le Président Paul Biya a demandé à son ministre des Finances d’emprunter, sur les marchés intérieurs et extérieurs, 1 650 milliards de francs CFA, soit près de 2,5 milliards d’euros pour renforcer le budget de l’an 2026.

Alors que le montant semble important, il n’y a là rien de surprenant selon le ministère camerounais des Finances. Un cadre a même expliqué que c’est une mise en application « efficace » de la loi de finances votée par la répresentation nationale. De quoi financer des projets de développement, mais aussi payer les factures en attente. Car 2025 a été une année « sensible » au Cameroun. La crise post-électorale a perturbé l’activité.

Aussi, moins de rentrées fiscales et une hausse des dépenses sécuritaires ont été enregistrées. L’État camerounais doit pouvoir régler rapidement ce qu’il doit aux entreprises pour relancer l’activité. Il faudra également verser au fonds d’investissement britannique Actis les 78 milliards destinés à renationaliser Eneo, opérateur majeur de l’électricité dans le pays.

Toutefois, la stratégie du Cameroun reste risquée. Pour Eugène Nyambal, ancien représentant des pays africains au conseil d’administration du FMI, (ancien chef de mission à la Banque Mondiale), l’économie camerounaise continue de fonctionner sous perfusion et à court terme. Il manque, selon lui, un texte de politique générale détaillant quels seront les projets prioritaires et leur état d’avancement.