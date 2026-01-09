Cameroun : Paul Biya reçoit les vœux des corps constitués nationaux

Au Cameroun, le président de la République Paul Biya, a reçu les vœux de l’ensemble des corps constitués nationaux et du corps diplomatique au palais présidentiel d’Etoudi. C’était ce jeudi 8 janvier 2026.

Les membres du corps diplomatique accrédités à Yaoundé ont ouvert le ballet de présentation des vœux au président du Cameroun, Paul Biya, ce jeudi. À leur tête, le doyen du corps diplomatique, Armando Kote, l’ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun. Au nom de ses pairs et avant de passer chacun serrer la main du président camerounais, il a salué, à l’adresse de Paul Biya, sa « brillante réélection », les succès diplomatiques du Cameroun à l’international.

En réponse, Paul Biya a fait un rapide tour d’horizon de l’actualité internationale en prononçant notamment un plaidoyer pour le renforcement du droit international tout en s’inquiétant des atteintes à la souveraineté des États. Deuxième temps fort de la cérémonie, le passage des corps constitués nationaux. L’attention a été particulièrement forte sur le passage du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

Au Cameroun, le gouvernement actuel est en place depuis plus de 6 ans. Le 31 décembre 2025, Paul Biya avait annoncé la formation imminente d’un nouveau gouvernement. Les attitudes de chaque ministre hier, les petits mots du président au moment de serrer la main de ces derniers, à certains et pas à d’autres, alimentent désormais les commentaires dans les chaumières et les réseaux sociaux. Avec des pronostics sur les ministres qui pourraient rester ou quitter bientôt l’équipe gouvernementale.

