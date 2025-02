Au Burkina Faso, les forces de défense ont remporté une victoire importante dans leur lutte contre le terrorisme. Dans la nuit du samedi 8 février 2025, une attaque terroriste a visé le village de Sono, dans la province de la Kossi. Les éléments du 10e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR 10), basés à Dédougou, appuyés par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ont rapidement riposté, neutralisant une dizaine de terroristes.

Le BIR 10 et les VDP repoussent une attaque terroriste à Sono au Burkina Faso

Les assaillants, lourdement armés, ont été repoussés grâce à la promptitude et au courage des forces de défense du Burkina Faso. Un bilan provisoire fait état d’une dizaine de terroristes neutralisés et de matériel de guerre récupéré, notamment des armes automatiques, des munitions et des moyens de communication. Il s’agit de quatre motos, un fusil AK-47, des chargeurs d’AK-47, une roquette, un poste radio TYT, un téléphone, ainsi que du matériel de couchage et de mécanique.

Cette opération témoigne de la détermination des forces de défense à protéger les populations civiles et à lutter contre le terrorisme. Elle souligne également l’importance de la coopération entre l’armée régulière et les VDP dans la lutte contre l’insécurité au Burkina Faso.

Les autorités ont salué l’engagement des forces de défense et profité pour appeler la population à maintenir sa vigilance et à continuer de collaborer avec les forces de sécurité.

Cette victoire intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso. Les forces de défense sont confrontées à un ennemi déterminé et redoutable, mais elles ne ménagent aucun effort pour assurer la sécurité des populations.