Au Burkina Faso, le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°02 (ex Baskuy) de Ouagadougou vient de porter un coup dur au grand banditisme en démantelant un réseau de présumés malfrats qui semaient la terreur dans la capitale burkinabè et ses environs. Ces individus étaient spécialisés dans les agressions à main armée et les vols à l’arraché.

La police démantèle un réseau de braqueurs et met fin à leurs activités criminelles à Ouagadougou au Burkina Faso

Selon le point fait par la police nationale du Burkina Faso, ces malfrats ciblaient particulièrement les personnes supposées nanties et celles possédant des objets de valeur. Leur mode opératoire était bien rodé : deux binômes motorisés suivaient la cible, la maintenant au milieu de la circulation. Une fois arrivés dans une zone isolée, le binôme de devant bloquait le passage, permettant au second binôme de l’immobiliser. Les braqueurs, armés de machettes et de couteaux, n’hésitaient pas à menacer leurs victimes pour les dépouiller de leurs biens.

Ces individus ne se limitaient pas aux agressions de rue. Ils organisaient également des braquages ciblés contre des restaurants, des stations-service et des maquis. Pour ce faire, l’un d’eux se rendait sur les lieux au préalable pour s’assurer qu’il n’y avait pas de porteur d’arme. Une fois les lieux sécurisés, il donnait le signal aux autres membres du groupe, qui passaient à l’action, armés de kalachnikov et de pistolets automatiques. Les téléphones volés étaient ensuite revendus à des receleurs à des prix variant entre 20 000 et 60 000 FCFA.

Plus d’une centaine d’agressions et un préjudice considérable

Ce groupe de voleurs, actif depuis 2021, a à son actif plus d’une centaine d’agressions à main armée, au cours desquelles plus de 100 téléphones portables et plusieurs engins à deux et trois roues ont été emportés. Le montant total des préjudices causés à leurs victimes est estimé à plus de dix millions de francs CFA.

Mais grâce à la collaboration de la population, cinq membres actifs du gang ont été mis aux arrêts. Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont saisi un pistolet automatique et des munitions. Et les enquêtes sont en cours pour démanteler tout les membres de ce gang qui trouble la quiétude des populations de la capitale du Burkina Faso et ses environs.

Ce coup de filet de la police nationale du Burkina Faso est une victoire importante dans la lutte contre le grand banditisme à Ouagadougou. Cela démontre l’engagement des forces de sécurité à protéger les populations et à garantir leur sécurité.