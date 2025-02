Le Burkina Faso fait une prouesse dans le secteur automobile. Le pays lance sa propre voiture électrique, dénommée Itaoua. Cette voiture est entièrement conçue et assemblée dans ce pays membre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Itaoua : la voiture électrique made in Burkina Faso fait sensation

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Itaoua, la voiture électrique, est son autonomie. Grâce à une batterie de pointe et à des panneaux solaires intégrés, ce véhicule électrique fabriquer au Burkina Faso peut parcourir jusqu’à 330 kilomètres après seulement 30 minutes de charge. Cette performance place l’Itaoua au rang des voitures électriques les plus performantes au monde.

En lançant l’Itaoua, le Burkina Faso ambitionne de devenir un acteur majeur de la mobilité électrique en Afrique. Ce projet est porteur d’espoir pour le continent, qui cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à développer des solutions de transport durables.

Le lancement de l’Itaoua est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement. Ce projet ambitieux a été rendu possible grâce à la collaboration entre des ingénieurs burkinabè et des experts internationaux.

L’Itaoua est bien plus qu’une simple voiture, c’est un symbole de l’innovation africaine et de la volonté du Burkina Faso de se positionner comme un leader dans le domaine des technologies propres.