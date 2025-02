Le Complexe Scolaire Adventiste d’Odza (CSAO) à Yaoundé, au Cameroun, a pris une décision difficile face à un incident disciplinaire grave impliquant onze élèves. Un conseil de discipline spécial s’est tenu mercredi dernier en présence des parents, du commissaire de police chargé de la sécurité des établissements scolaires, et du président de l’Association des parents d’élèves et enseignants. L’établissement a prononcé l’exclusion définitive des élèves concernés.

Cameroun : une affaire de sextape secoue un établissement scolaire

Les fautes reprochées aux élèves incluent un comportement inapproprié en tenue scolaire, la réalisation et la diffusion de contenus inappropriés, ainsi que la consommation d’alcool. L’affaire a pris une ampleur nationale après la diffusion sur internet de vidéos explicites, tournées en uniforme scolaire, montrant une scène compromettante impliquant six élèves, dont une jeune fille de 16 ans. Les images, devenues virales depuis le 30 janvier, ont provoqué un tollé, portant atteinte à la réputation de l’établissement. La direction du CSAO a justifié sa décision en affirmant avoir agi dans un esprit de justice et de préservation de la dignité des élèves concernés.

Huit des onze élèves sanctionnés étaient en classe de Première dans l’établissement. Cette affaire relance le débat sur la discipline en milieu scolaire et l’usage des réseaux sociaux par les jeunes au Caméroun et en Afrique. Les sanctions prises par l’établissement sont sévères, mais elles semblent justifiées au vu de la gravité des faits. Il est important de rappeler que l’éducation ne se limite pas à l’acquisition de connaissances académiques. Elle englobe également l’apprentissage du respect, de la responsabilité et du vivre-ensemble. Les réseaux sociaux, bien qu’étant un outil formidable, peuvent être dangereux s’ils sont mal utilisés.