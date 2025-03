À la veille d’un match crucial contre la Libye, les Lions Indomptables du Cameroun ont exprimé leur soutien indéfectible à leur entraîneur, Marc Brys, et ont réclamé officiellement la présence de son adjoint sur le banc de touche. Cette demande, faite devant les médias, met en lumière les tensions persistantes entre l’équipe et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Crise à la Fecafoot au Cameroun : les Lions Indomptables soutiennent leur entraîneur et veulent son assistant pour le match crucial

Dans une déclaration publique, le capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar, a exprimé clairement le souhait de l’équipe de voir l’adjoint de Marc Brys présent sur le banc lors du match contre la Libye prévu mardi 25 mars. Cette demande est perçue comme un gage de sérénité et de cohésion, des éléments jugés essentiels pour la performance de l’équipe.

« Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et poursuivons nos efforts pour emmener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et, pour cela, nous avons besoin de stabilité et de sérénité autour de notre équipe », a fait savoir Vincent Aboubakar dans le communiqué de l’équipe.

Le capitaine a insisté sur le rôle crucial de l’adjoint de Marc Brys, le décrivant comme « un maillon indispensable » sur les plans tactique, technique et stratégique. « Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d’exercer dans la sérénité notamment en lui permettant d’avoir à ses côtés son assistant qui tactiquement, techniquement et stratégiquement est un maillon indispensable », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions entre le staff des Lions Indomptables et la Fecafoot, qui ont perturbé la préparation du match contre la Libye. Les joueurs espèrent que leur demande sera entendue, afin de garantir une atmosphère propice à la performance sur le terrain.