Le Cameroun a concédé un match nul (0-0) face à l’Eswatini lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Un résultat décevant qui suscite des interrogations quant à la performance des Lions Indomptables.

Un match nul frustrant du Cameroun face à l’Eswatini, les Lions Indomptables en panne d’inspiration en 5e journées du mondial 2026 (Q)

Alors qu’ils avaient l’occasion de consolider leur position en tête du groupe D, les Camerounais ont livré une prestation en deçà des attentes. Manquant de créativité et d’efficacité offensive, ils n’ont pas réussi à percer le bloc défensif de l’Eswatini, lanterne rouge du groupe.

Ce match nul, bien que n’entamant pas la première place du Cameroun avec 9 points, permet à ses poursuivants, la Libye et le Cap-Vert (7 points chacun), de se rapprocher. La course à la qualification s’annonce donc plus serrée que prévu.

Face au dernier du groupe, les protégés de technicien belge ont manqué de réalisme devant le but. Les Lions Indomptables ont eu de véritables difficultés à imposer le rythme du match et des imprécisions dans les passes. Autant de points faibles que le sélectionneur Marc Brys devra corriger rapidement avant l’entame des manches retour.

Malgré cette contre-performance, le pays de Samuel Eto’o conserve ses chances de qualification. Toutefois, il faudra impérativement rebondir lors des prochains matchs pour éviter toute mauvaise surprise.