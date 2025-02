Le gouvernement du Cameroun a offert à Marc Brys, le sélectionneur des Lions Indomptables, et son assistant deux véhicules haut de gamme, d’une valeur totale de 80 millions FCFA. C’est à travers une décision du ministre des Finances camerounais, Louis Paul Motaze que l’information a été rendue publique.

Le Cameroun offre des véhicules de luxe à son sélectionneur Marc Brys et son assistant

Selon un document officiel daté du 21 octobre 2024, le ministère des Sports et de l’Éducation physique (Minsep) a été autorisé à débloquer une enveloppe budgétaire de 80 millions FCFA pour l’acquisition de deux véhicules de luxe. Cette décision a été justifiée par la volonté de doter le sélectionneur des Lions Indomptables Marc Brys et son assistant des moyens nécessaires pour accomplir leur mission.

Cette décision pourrait intensifier la crise entre la Fédération camerounais de football (Fecafoot) de Samuel Eto’o qui ne serait certainement pas informée de cette initiative alors que les adjoints et autres membres du staff sont également dans le besoin. Si cet acte est perçu comme une manière de reconnaître la contribution de l’entraineur et son assistant au football camerounais, de nombreux Camerounais estiment que cet argent aurait pu être utilisé pour financer des projets plus prioritaires, tels que la construction d’écoles ou d’hôpitaux.