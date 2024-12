Suite aux événements regrettables qui ont marqué le match de qualification à la CAN 2025 entre la Libye et le Bénin, disputé à Benghazi le 18 novembre dernier, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de sévir. Le Jury Disciplinaire de la CAF a rendu son verdict ce dimanche 29 décembre, condamnant fermement les agissements des supporters et officiels libyens.

La Libye paye cher ses débordements : la CAF inflige une lourde amende

Dans sa décision, la CAF a estimé que la Fédération libyenne avait gravement enfreint les règles de bonne conduite en vigueur. En conséquence, l’équipe nationale libyenne devra purger une lourde peine : elle jouera ses deux prochains matchs à domicile à huis clos. Cette sanction vise à rétablir l’ordre et à dissuader tout acte de violence dans les stades africains.

Par ailleurs, la Fédération libyenne de football se voit infliger une amende de 50 000 dollars américains. Cette somme importante témoigne de la gravité des faits reprochés et vise à sanctionner financièrement les responsables de ces incidents.

Cette décision de la CAF constitue un précédent important. Elle rappelle à toutes les fédérations africaines qu’elles sont responsables de la sécurité et du bon déroulement des compétitions organisées sur leur territoire. Les supporters et les officiels doivent se montrer exemplaires et respecter les règles du jeu.

Au-delà de la sanction financière et sportive, cette affaire met en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans les stades africains et de sensibiliser les supporters aux valeurs du fair-play.