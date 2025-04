France 24 et RFI ont dévoilé la liste des 12 finalistes du prestigieux Prix Marc-Vivien Foé 2025, parmi lesquels figurent trois talentueux joueurs des Eléphants de Côte d’Ivoire. Le verdict final, attendu le 12 mai prochain, déterminera qui succédera au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat de l’édition 2024.

Révélation des 12 finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, la Côte d’Ivoire bien représentée

La liste des finalistes reflète la richesse et la diversité du football africain en Ligue 1. Outre les trois Ivoiriens, on retrouve deux internationaux algériens, deux Marocains, trois Sénégalais, un Nigérian et un Guinéen. Cette sélection éclectique promet une compétition passionnante, où chaque joueur aura l’occasion de démontrer son talent et son apport à son équipe.

La présence de trois joueurs ivoiriens parmi les finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2025 témoigne de la qualité du football ivoirien et de son influence en Ligue 1. Les supporters ivoiriens retiennent leur souffle, espérant voir l’un de leurs compatriotes remporter ce prix prestigieux. Parmi les trois ivoiriens présents dans cette liste de 12 finalistes, on note le gardien des Éléphants Yahia Fofana qui évolue à Angers, l’attaquant Evann Guessand, attaquant de l’OGC Nice puis le milieu offensif Hamed Junior Traoré de l’AJ Auxerre.

A lire aussi : Mondial 2026 : 7 nations déjà qualifiées (liste)

Un verdict attendu avec impatience

Le 12 mai prochain, le monde du football africain retiendra son souffle lors de la cérémonie de remise du Prix Marc-Vivien Foé 2025 où le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang sera dévoilé.

Liste des 12 finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2025 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire

1- Himad Abdelli, milieu (Algérie, Angers)

2- Eliesse Ben Seghir, attaquant (Maroc, Monaco)

3- Lamine Camara, milieu (Sénégal, Monaco)

4- Habib Diarra, milieu (Sénégal, RC Strasbourg)

5- Yahia Fofana, gardien (Côte d’Ivoire, Angers)

6- Amine Gouiri, attaquant (Algérie, Rennes-Olympique de Marseille)

7- Evann Guessand, attaquant (Côte d’Ivoire, l’OGC Nice)

8- Achraf Hakimi, défenseur (Maroc, PSG)

9- Moussa Niakhaté, défenseur (Sénégal, Olympique lyonnais)

10- Moses Simon, attaquant (Nigeria, FC Nantes)

11- Abdoulaye Touré, milieu (Guinée, Le Havre)

12- Hamed Junior Traoré, milieu offensif (Côte d’Ivoire, AJ Auxerre)