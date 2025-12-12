CAN 2025 : Le calendrier complet de la compétition

La CAN 2025, c’est dans moins de deux semaines. Alors que l’heure est au dévoilement des différentes listes, découvrez le calendrier complet de la compétition.

Durant un mois, toute l’Afrique va vibrer au rythme de la CAN, organisée dans six villes à travers le Maroc. Découvrez le calendrier :

La phase de groupes

Dimanche 21 décembre

20h : Maroc-Comores (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)

Lundi 22 décembre

15h : Mali-Zambie (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca)

18h : Afrique du Sud-Angola (Groupe B, Grand Stade de Marrakech)

21h : Égypte-Zimbabwe (Groupe B, Grand Stade d’Agadir)

Mardi 23 décembre

13h30 : RD Congo-Bénin (Groupe D, Stade Al Barid, Rabat)

16h : Sénégal-Botswana (Groupe D, Grand Stade de Tanger)

18h30 : Nigeria-Tanzanie (Groupe C, Complexe sportif de Fes)

21h : Tunisie-Ouganda (Groupe C, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat)

Mercredi 24 décembre

13h30 : Burkina Faso-Guinée équatoriale (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca)

16h : Algérie-Soudan (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)

18h30 : Côte d’Ivoire-Mozambique (Groupe F, Grand Stade de Marrakech)

21h : Cameroun-Gabon (Groupe F, Grand Stade d’Agadir)

Vendredi 26 décembre

13h30 : Angola-Zimbabwe (Groupe B, Grand Stade de Marrakech) en direct sur beIN SPORTS

16h : Égypte-Afrique du Sud (Groupe B, Grand Stade d’Agadir) en direct sur beIN SPORTS

18h30 : Zambie-Comores (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca) en direct sur beIN SPORTS

21h : Maroc-Mali (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat) en direct sur beIN SPORTS

Samedi 27 décembre

13h30 : Bénin-Botswana (Groupe D, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat) en direct sur beIN SPORTS

16h : Sénégal-RD Congo (Groupe D, Grand Stade de Tanger) en direct sur beIN SPORTS

18h30 : Ouganda-Tanzanie (Groupe C, Stade Al Barid, Rabat) en direct sur beIN SPORTS

21h : Nigeria-Tunisie (Groupe C, Complexe sportif de Fes) en direct sur beIN SPORTS

Dimanche 28 décembre

13h30 : Gabon-Mozambique (Groupe F, Grand Stade d’Agadir) en direct sur beIN SPORTS

16h : Guinée équatoriale-Soudan (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca) en direct sur beIN SPORTS

18h30 : Algérie-Burkina Faso (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat) en direct sur beIN SPORTS

21h : Côte d’Ivoire-Cameroun (Groupe F, Grand Stade de Marrakech) en direct sur beIN SPORTS

Lundi 29 décembre

17h : Angola-Égypte (Groupe B, Grand Stade d’Agadir)

17h : Zimbabwe-Afrique du Sud (Groupe B, Grand Stade de Marrakech)

20h : Zambie-Maroc (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)

20h : Comores-Mali (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca)

Mardi 30 décembre

17h : Ouganda-Nigeria (Groupe C, Complexe sportif de Fes)

17h : Tanzanie-Tunisie (Groupe C, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat)

20h : Bénin-Sénégal (Groupe D, Grand stade de Tanger)

20h : Botswana-RD Congo (Groupe D, Stade Al Barid, Rabat)

Mercredi 31 décembre

17h : Guinée équatoriale-Algérie (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)

17h : Soudan-Burkina Faso (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca)

20h : Gabon-Côte d’Ivoire (Groupe F, Grand Stade de Marrakech)

20h : Mozambique-Cameroun (Groupe F, Grand Stade d’Agadir)

La phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Samedi 3 janvier

17h : 1D-3B/E/F (H1, Grand Stade de Tanger)

20h : 2A-2C (H2, Stade Mohammed V, Casablanca)

Dimanche 4 janvier

17h : 1A-3C/D/E (H3, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)

20h : 2B-2F (H4, Stade Al Barid, Rabat)

Lundi 5 janvier

17h : 1B-3A/C/D (H5, Grand Stade d’Agadir)

20h : 1C-3A/B/F (H6, Complexe sportif de Fes)

Mardi 6 janvier

17h : 1E-2D (H7, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)

20h : 1F-2E (H8, Grand Stade de Marrakech)

Quarts de finale

Vendredi 9 janvier

17h : Vainqueur H1-Vainqueur H2 (Q1, Grand Stade de Tanger)

20h : Vainqueur H3-Vainqueur H4 (Q2, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)

Samedi 10 janvier

17h : Vainqueur H7-Vainqueur H6 (Q3, Grand Stade de Marrakech)

20h : Vainqueur H5-Vainqueur H8 (Q4, Grand Stade d’Agadir)

Demi-finales

Mercredi 14 janvier

18h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q4 (D1, Grand Stade de Tanger)

21h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q2 (D2, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)

Petite finale

Samedi 17 janvier

17h : Perdant D1-Perdant D2 (Stade Mohammed V, Casablanca)

Finale

Dimanche 18 janvier

20h : Vainqueur D1-Vainqueur D2 (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)