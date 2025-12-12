CAN 2025 : Le calendrier complet de la compétition

La CAN 2025, c’est dans moins de deux semaines. Alors que l’heure est au dévoilement des différentes listes, découvrez le calendrier complet de la compétition.
CAN 2025 : Horaire, stades et dates de toutes les rencontres
Le Maroc accueille la CAN 2025 du 21 décembre au 18 janvier 2026. Deux ans après le sacre des Éléphants à domicile, le Maroc, qui accueille la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pour la première fois depuis 1988, rêve de les imiter. Les récents demi-finalistes de la Coupe du Monde ne sont pas les seuls à croire au titre, puisque le Sénégal, vainqueur en 2021, l’Algérie, lauréate en 2019, ou encore l’Égypte de Mohamed Salah espèrent aussi soulever le trophée.
Durant un mois, toute l’Afrique va vibrer au rythme de la CAN, organisée dans six villes à travers le Maroc. Découvrez le calendrier :
La phase de groupes
Dimanche 21 décembre
20h : Maroc-Comores (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)
Lundi 22 décembre
15h : Mali-Zambie (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca)
18h : Afrique du Sud-Angola (Groupe B, Grand Stade de Marrakech)
21h : Égypte-Zimbabwe (Groupe B, Grand Stade d’Agadir)
Mardi 23 décembre
13h30 : RD Congo-Bénin (Groupe D, Stade Al Barid, Rabat)
16h : Sénégal-Botswana (Groupe D, Grand Stade de Tanger)
18h30 : Nigeria-Tanzanie (Groupe C, Complexe sportif de Fes)
21h : Tunisie-Ouganda (Groupe C, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat)
Mercredi 24 décembre
13h30 : Burkina Faso-Guinée équatoriale (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca)
16h : Algérie-Soudan (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)
18h30 : Côte d’Ivoire-Mozambique (Groupe F, Grand Stade de Marrakech)
21h : Cameroun-Gabon (Groupe F, Grand Stade d’Agadir)
Vendredi 26 décembre
13h30 : Angola-Zimbabwe (Groupe B, Grand Stade de Marrakech) en direct sur beIN SPORTS
16h : Égypte-Afrique du Sud (Groupe B, Grand Stade d’Agadir) en direct sur beIN SPORTS
18h30 : Zambie-Comores (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca) en direct sur beIN SPORTS
21h : Maroc-Mali (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat) en direct sur beIN SPORTS
Samedi 27 décembre
13h30 : Bénin-Botswana (Groupe D, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat) en direct sur beIN SPORTS
16h : Sénégal-RD Congo (Groupe D, Grand Stade de Tanger) en direct sur beIN SPORTS
18h30 : Ouganda-Tanzanie (Groupe C, Stade Al Barid, Rabat) en direct sur beIN SPORTS
21h : Nigeria-Tunisie (Groupe C, Complexe sportif de Fes) en direct sur beIN SPORTS
Dimanche 28 décembre
13h30 : Gabon-Mozambique (Groupe F, Grand Stade d’Agadir) en direct sur beIN SPORTS
16h : Guinée équatoriale-Soudan (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca) en direct sur beIN SPORTS
18h30 : Algérie-Burkina Faso (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat) en direct sur beIN SPORTS
21h : Côte d’Ivoire-Cameroun (Groupe F, Grand Stade de Marrakech) en direct sur beIN SPORTS
Lundi 29 décembre
17h : Angola-Égypte (Groupe B, Grand Stade d’Agadir)
17h : Zimbabwe-Afrique du Sud (Groupe B, Grand Stade de Marrakech)
20h : Zambie-Maroc (Groupe A, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)
20h : Comores-Mali (Groupe A, Stade Mohammed V, Casablanca)
Mardi 30 décembre
17h : Ouganda-Nigeria (Groupe C, Complexe sportif de Fes)
17h : Tanzanie-Tunisie (Groupe C, Stade olympique Prince Moulay Abdellah, Rabat)
20h : Bénin-Sénégal (Groupe D, Grand stade de Tanger)
20h : Botswana-RD Congo (Groupe D, Stade Al Barid, Rabat)
Mercredi 31 décembre
17h : Guinée équatoriale-Algérie (Groupe E, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)
17h : Soudan-Burkina Faso (Groupe E, Stade Mohammed V, Casablanca)
20h : Gabon-Côte d’Ivoire (Groupe F, Grand Stade de Marrakech)
20h : Mozambique-Cameroun (Groupe F, Grand Stade d’Agadir)
La phase à élimination directe
Huitièmes de finale
Samedi 3 janvier
17h : 1D-3B/E/F (H1, Grand Stade de Tanger)
20h : 2A-2C (H2, Stade Mohammed V, Casablanca)
Dimanche 4 janvier
17h : 1A-3C/D/E (H3, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)
20h : 2B-2F (H4, Stade Al Barid, Rabat)
Lundi 5 janvier
17h : 1B-3A/C/D (H5, Grand Stade d’Agadir)
20h : 1C-3A/B/F (H6, Complexe sportif de Fes)
Mardi 6 janvier
17h : 1E-2D (H7, Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan, Rabat)
20h : 1F-2E (H8, Grand Stade de Marrakech)
Quarts de finale
Vendredi 9 janvier
17h : Vainqueur H1-Vainqueur H2 (Q1, Grand Stade de Tanger)
20h : Vainqueur H3-Vainqueur H4 (Q2, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)
Samedi 10 janvier
17h : Vainqueur H7-Vainqueur H6 (Q3, Grand Stade de Marrakech)
20h : Vainqueur H5-Vainqueur H8 (Q4, Grand Stade d’Agadir)
Demi-finales
Mercredi 14 janvier
18h : Vainqueur Q1-Vainqueur Q4 (D1, Grand Stade de Tanger)
21h : Vainqueur Q3-Vainqueur Q2 (D2, Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)
Petite finale
Samedi 17 janvier
17h : Perdant D1-Perdant D2 (Stade Mohammed V, Casablanca)
Finale
Dimanche 18 janvier
20h : Vainqueur D1-Vainqueur D2 (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat)