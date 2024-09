Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 sont prévues en octobre prochain. Pour cette fenêtre, Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire, va publier sa liste de joueurs retenus ce vendredi.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire convoqués face à la Sierra Leone en éliminatoire CAN 2025 connus ce vendredi

Pour affronter les Amavoubi de la Sierra Leone, le coach des Éléphants de Côte d’Ivoire va dévoiler sa liste ce vendredi 27 septembre. Ce sera l’occasion pour le patron de la sélection ivoirienne de défendre ses choix face aux médias pour ces 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Selon les informations de la Fédération ivoirienne de football (FIF), ce rendez-vous aura lieu à la salle de conférence de presse du stade Félix Houphouët-Boigny à partir de 15 heures GMT.

Cette double confrontation revêt d’une importance majeure pour le coach Emerse Faé et ses poulains, d’autant plus qu’ils ont la possibilité de se qualifier pour la CAN 2025 en cas de victoires sur les deux confrontations. C’est donc avec cet objectif en tête que le patron des Éléphants de Côte d’Ivoire va effectuer ses choix. Pour ce faire, les fans espèrent bien le retour en sélection de certains champions d’Afrique qui n’étaient pas dans le groupe lors du dernier rassemblement.

Logée dans le groupe G, la Côte d’Ivoire est en tête avec 6 points. Elle est suivie de la Zambie (3 points). La Sierra Leone et le Tchad ferment la marche avec 1 point chacun. Lors de la trêve d’octobre, les Éléphants vont dans un premier temps accueillir la Sierra Leone dans une confrontation qui est prévue à la date 11 du mois d’octobre. La bande à Franck Kessié va ensuite s’envoler pour le match retour face à la même équipe quatre jours plus tard.