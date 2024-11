Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brys, a dévoilé la liste des joueurs retenus.

Marc Brys convoque de nouveaux talents dans le groupe du Cameroun pour les éliminatoires de la CAN 2025

Les Camerounais affronteront successivement la Namibie et le Zimbabwe. Pour ces ultimes rencontres, le technicien belge Marc Brys a fait appel à plusieurs nouveaux visages. Parmi les nouveautés de cette liste, on retrouve notamment le jeune milieu de terrain Wilitty Younoussa, qui s’est distingué par ses performances en club. Le défenseur Arthur Avom est également appelé pour la première fois avec les Lions Indomptables.

Outre ces nouvelles recrues, le latéral Darlin Yongwa fait son retour en sélection après avoir manqué la dernière Coupe d’Afrique des nations. Son expérience sera précieuse pour l’équipe.

Ces deux rencontres sont d’une importance capitale pour les Lions Indomptables. Déjà qualifiés et en tête de leur groupe, les Camerounais veulent se conforter dans leur position de leader du groupe pour la CAN 2025. Ces matchs seront par ailleurs l’occasion pour Marc Brys d’observer de nouveaux joueurs et de peaufiner ses plans pour la compétition continentale.

À noter que le Cameroun affronte la Namibie le 13 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud en 5e journée avant de recevoir le Zimbabwe six jours plus tard à Yaoundé pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025.