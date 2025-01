Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) a livré son verdict. Les 24 équipes qualifiées connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes. Ce tirage a réservé son lot de surprises et de belles affiches.

La CAN 2025 dévoile ses groupes : affiches alléchantes et défis à relever

Les favoris de la compétition, tels que la Côte d’Ivoire, équipe championne en titre, l’Égypte, multiple vainqueur de la CAN, ou encore le Maroc, pays hôte, ont hérité de groupes relevés. Ils devront se méfier de sélections africaines en constante progression.

Le tirage au sort de cette CAN 2025 a globalement donné lieu à des groupes équilibrés, où chaque équipe aura son mot à dire. Les rencontres s’annoncent passionnantes et indécises. Les supporters peuvent d’ores et déjà se réjouir de voir s’affronter les plus grandes nations africaines.

La phase de groupes sera cruciale pour les équipes qui souhaitent atteindre les phases finales de la compétition. Les deux premières de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale. Ainsi, pour espérer se qualifier, les équipes devront faire preuve d’une grande solidarité, d’une bonne condition physique et d’un jeu collectif efficace. Les individualités feront également la différence, mais ce sera l’équipe la plus complète qui aura les meilleures chances de succès.

Le tirage au sort de la CAN 2025 a donné naissance à des groupes passionnants. Les équipes sont désormais fixées sur leur objectif et vont tout donner pour atteindre les sommets. Cette édition s’annonce riche en émotions et en surprises.

Les regards sont désormais tournés vers décembre 2025 pour le début de cette prestigieuse compétition tant attendue par les amoureux du football.

CAN 2025 : tirage au sort complet, voici les différents les groupes 3

Groupe A

Maroc

Mali

Zambie

Comores

Groupe B

Egypte

Afrique du Sud

Angola

Zimbabwe

Groupe C

Nigeria

Tunisie

Ouganda

Tanzanie

Groupe D

Sénégal

Congo RDC

Bénin

Botswana

Groupe E

Algérie

Burkina Faso

Guinée équatoriale

Soudan

Groupe F

Côte d’Ivoire

Cameroun

Gabon

Mozambique