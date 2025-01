La cérémonie du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) a eu lieu à Rabat au Maroc. Ainsi, les adversaires des Eléphants de Côte d’Ivoire sont connus.

La Côte d’Ivoire dans le même groupe que le Cameroun en CAN 2025

Les 24 équipes qualifiées pour le tournoi continental seront fixées sur leurs adversaires en phase de groupe de la CAN 2025. Les Eléphants de Côte d’Ivoire, champions en titre se retrouvent dans le groupe F. Le coach Emerse Faé et ses poulains auront comme adversaire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique.

Le groupe F