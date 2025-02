La France met la main à la poche. Elle vient d’annoncer une aide financière de 200 000 euros, au profit de la Cour Pénale Spéciale (CPS) en Centrafrique. D’après la communication de l’Ambassade de France à Bangui, cette aide « renforce son engagement en faveur de la justice » en Centrafrique.

L’annonce de cette aide financière, est faite à l’issue d’une réunion tenue ce 21 février 2025 à Bangui. Cette réunion explique, la communication, « a permis de réaffirmer le soutien indéfectible de la France à la justice centrafricaine et son engagement dans la lutte contre l’impunité ».

L’aide consentie, est loin d’être un premier soutien apporté à cette institution. Et pour preuve explique la communication, la France apporte « un soutien constant depuis la création » de la Cour Pénale Spéciale en Centrafrique. Depuis sa mise en place, « la France s’est mobilisée pour accompagner cette juridiction dans sa mission de justice et de vérité » dans le pays, a indiqué l’Ambassade de France.

D’après l’Ambassade de France à Bangui, le pays « continue d’apporter un soutien multiforme » à la Cour Pénale Spéciale en Centrafrique. Avec cette nouvelle aide financière volontaire, « la France franchit une nouvelle étape », et l’aide en question, s’inscrit explique, l’Ambassade de France, « dans une série d’actions destinées à renforcer l’accès aux droits et à la justice » en Centrafrique.

L’Ambassade de France à Bangui rappelle aussi, « un engagement collectif avec l’Union européenne et ses partenaires » pour, explique-t-elle, accompagner « durablement » la Cour Pénale Spéciale en Centrafrique. Aussi explique-t-elle, aux cotés du PNUD et de la MUNISCA, « elle entend mettre à disposition des outils nouveaux pour permettre à la Cour d’exercer pleinement son mandat, tout en garantissant son indépendance, un élément indispensable à son autorité et à sa légitimité » en Centrafrique.

L’accord de ce financement, a été conclu en présence de l’Ambassadeur de France, Bruno Foucher, et du Ministre Centrafricain de la Justice, Arnaud Djoubaye Abazène. Il faut savoir, que la Cour Pénale Spéciale, est une juridiction qui est créée en 2015, au sein de la justice Centrafricaine. Son mandat consiste, à enquêter et instruire les crimes commis depuis 2003 en Centrafrique.