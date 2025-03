La gastronomie en Afrique de l’ouest ,est une explosion de goûts riches et épicés, une cuisine à la fois réconfortante et généreuse. Elle se distingue par l’utilisation d’ingrédients locaux tels que les tubercules, le mil, le fonio, le riz, le maïs, les haricots, les légumes-feuilles, ainsi que le poisson et les viandes. Chaque pays de la région possède ses propres spécialités, des plats emblématiques qui racontent une histoire. Découvrez 10 plats ouest-africains qui vont révolutionner votre cuisine.

L’Attiéké : un joyau ivoirien

Originaire de Côte d’Ivoire, l’attiéké est une semoule de manioc fermentée, cuite à la vapeur. Sa popularité dépasse largement les frontières ivoiriennes. Ce plat, typique des peuples lagunaires du sud du pays, se déguste aussi bien lors des festivités que dans la vie quotidienne.

L’attiéké est traditionnellement accompagné de poisson frit ou braisé, de poulet grillé, et d’une sauce savoureuse à base d’oignons et de tomates. Sa renommée a franchi les océans, conquis l’Europe et même l’Asie.

En 2024, l’UNESCO a inscrit l’attiéké sur la liste du patrimoine culturel immatériel, le reconnaissant ainsi comme un trésor mondial, symbole d’unité et de partage.

Le Ceebu Jën : un plat national sénégalais

Le Ceebu Jën, ou « thiebou dieune », est le plat national du Sénégal. Originaire de Saint-Louis, il se compose de riz, de poisson, de légumes frais (manioc, carottes, aubergines, chou), de poisson séché et de fruits de mer.

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2021, ce plat incarne l’identité culinaire sénégalaise et occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires du pays. Il est considéré comme l’expression même de la « Teranga », l’hospitalité légendaire du Sénégal.

On retrouve des variantes du « thiebou dieune » dans les pays voisins, comme la Mauritanie, la Gambie, et même dans d’autres régions d’Afrique de l’Ouest, sous les noms de « riz gras » ou « Joloff rice ».

Le Tô : un symbole Burkinabé

Plat national du Burkina Faso, le Tô est une recette incontournable en Afrique de l’Ouest. Préparé à partir de farine de mil, de maïs ou de sorgho, il est servi lors des rassemblements familiaux, des cérémonies et des fêtes religieuses ou coutumières.

La sauce qui l’accompagne est préparée avec des ingrédients locaux et des légumes tels que le gombo, la tomate, la carotte, le piment, les feuilles de chou, d’oseille ou de baobab. On y ajoute souvent du poisson, de la viande ou du poulet. Le Tô est un reflet de l’histoire, des traditions et de la culture burkinabè, symbolisant le vivre ensemble et les valeurs locales.

La Soupe Egusi : un classique nigérian

La soupe Egusi est sans doute la soupe la plus populaire du Nigeria, appréciée par toutes les tribus du pays. Elle tire son nom des graines d’egusi, ou agushi, qui l’épaississent et la parfument.

La soupe contient généralement de la viande (bœuf, volaille fumée, chèvre, peau de vache ou abats), des fruits de mer (poisson séché fumé ou stockfish), de l’awara (tofu nigérian), des champignons et des légumes verts.

Elle est souvent accompagnée de pâtes à base de tubercules, de légumes ou de farines, comme l’eba, le fufu, le lafun et l’igname pilée.

Le Fufu : une institution Ouest-Africaine

Le fufu, ou « foufou », est une boule consistante à base de manioc, d’ignames ou de plantain. C’est un aliment de base dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, traditionnellement servi avec une sauce. Le nom « fufu » vient de la langue twi, parlée par les peuples Akan du Ghana et de Côte d’Ivoire, et signifie « écraser » ou « mélanger », en référence à sa préparation.

Les ignames sont épluchées, bouillies, puis pilées dans un mortier. Le fufu, lisse et élastique, est servi en boule avec une sauce, souvent à base de noix de palme, et accompagné de poisson, de bœuf ou de poulet. Sa préparation demande du temps, mais sa texture dense et son goût délicieux en valent la peine.

Le Kedjenou : un ragoût ivoirien savoureux

Le kedjenou de poulet est un ragoût très populaire en Côte d’Ivoire. Le poulet est cuit dans son jus avec des légumes et des aromates, dans une marmite en terre cuite appelée canari.

Ce plat nourrissant et facile à préparer est généralement servi avec de l’attiéké ou du riz. Outre le poulet, on peut utiliser d’autres viandes ou du poisson, comme la pintade, l’agneau, l’escargot ou le lapin.

L’Ayimolou : un plat togolais convivial

Spécialité culinaire du Togo, l’« Ayimolou » est un mélange simple de riz et de haricots, accompagné d’une sauce souvent épicée. Les ingrédients et les épices utilisés lui donnent une saveur typique de l’Afrique de l’Ouest.

Ce plat, symbole de convivialité, rassemble amis et famille, illustrant l’esprit de partage et de solidarité de la culture africaine. Il se déguste à toute heure de la journée, et sa popularité est telle qu’on le trouve souvent vendu en bord de route.

L’Ayimolou fait partie de la tradition culinaire africaine, et certaines ethnies, comme les « péda » au Sud du Togo, le préparent uniquement lors de la cérémonie de sortie d’un nouveau-né.

Le Mafé : un ragoût à l’arachide

Le Mafé est un plat très répandu en Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal, au Mali et en Guinée. Ce ragoût à base de pâte d’arachide et de tomates est souvent préparé avec de la viande, et servi avec du riz, des légumes, du fufu ou du tô. Le Mafé est non seulement délicieux, mais aussi très nourrissant, riche en protéines, en fibres et en vitamines.

Le Gari : Une semoule de manioc polyvalente

Le gari est une semoule aux grains fins, obtenue à partir de la pulpe de manioc fermentée, écrasée, tamisée et séchée au feu. C’est un aliment de base dans de nombreux pays de la région, comme le Bénin, le Togo et le Nigéria. Il existe du gari blanc crème et du gari jaune, ce dernier étant enrichi en vitamine A. Le gari se consomme de multiples façons, entrant dans la composition de nombreux plats.

Le Poulet Yassa : un délice sénégalais

Le Poulet Yassa est une recette typique de la cuisine sénégalaise. Le poulet, mariné dans du jus de citron, des oignons, des épices et des herbes, est ensuite grillé ou cuit au four. Originaire de la Casamance, ce plat est un mariage subtil d’oignons et de citron, qui parfument la chair du poulet. Le yassa se déguste avec divers accompagnements, comme le riz jaune au curry, le riz rouge à la tomate, l’aloco, la semoule, le manioc ou une salade de légumes. Il existe des variantes avec du poisson, du mouton ou du bœuf.

Une cuisine traditionnelle et familiale

La cuisine en Afrique de l’ouest se caractérise par l’utilisation d’ingrédients locaux et de méthodes de cuisson traditionnelles, transmises de génération en génération. Les plats sont souvent partagés en famille ou entre amis, créant une atmosphère conviviale et chaleureuse. Les recettes authentiques de la région mettent en valeur les saveurs du terroir, grâce à une utilisation harmonieuse des épices et des herbes fraîches.