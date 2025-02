La chanteuse américaine Chloe Bailey et la star nigériane de l’Afrobeat Burna Boy ont été aperçus avec des montres-bracelets assorties, renforçant ainsi les rumeurs sur leur relation amoureuse.

Nouveau couple star ? Chloe Bailey et Burna Boy s’affichent plus proches que jamais

Les rumeurs ont commencé en décembre 2024, lorsque Chloe Bailey a visité Lagos pour la première fois afin de célébrer le célèbre « Detty December » aux côtés de Burna Boy. Ce dernier, aux petits soins, l’a personnellement accueillie à l’aéroport avec un bouquet de fleurs. Des vidéos montrant le duo profitant de la vie nocturne nigériane ont rapidement enflammé les réseaux sociaux. Certains internautes pensent que leur rapprochement a commencé lorsque Chloe Bailey a été aperçue au premier rang du concert de Burna Boy à Sainte-Lucie.

Un dîner romantique au Nigeria qui relance les rumeurs

Jeudi soir, de nouvelles vidéos virales ont ravivé les discussions sur leur relation. On y voit Chloe Bailey de retour au Nigeria aux côtés de Burna Boy, partageant un dîner romantique avec les proches du chanteur, dont le célèbre danseur Poco Lee. Habillé avec élégance, Burna Boy a fait forte impression en conduisant Chloe Bailey dans sa luxueuse voiture rouge et en lui ouvrant la porte avec galanterie. Tout au long de la soirée, le couple ne s’est pas caché, multipliant les gestes tendres et les démonstrations publiques d’affection. Le restaurant avait été décoré aux couleurs de la Saint-Valentin, avec des pétales de rose et des ballons en forme de cœur, créant une ambiance des plus romantiques.

Burna Boy and Chloe Bailey just got matching wristwatches at their dinner date. ❤️ pic.twitter.com/3td16EaPZM — benny. (@benny7gg) February 6, 2025

Un cadeau de luxe qui en dit long ?

Un autre clip viral a dévoilé Burna Boy offrant une somptueuse montre Rolex assortie à Chloe Bailey, qui n’a pas hésité à la montrer fièrement.

Si ni l’un ni l’autre n’a officiellement confirmé leur relation, leurs récentes apparitions publiques laissent peu de place au doute. Les fans, eux, en sont convaincus : Chloe Bailey et Burna Boy forment bel et bien un couple !