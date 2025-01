Ayodeji Balogun, connu sous le nom de Wizkid, a assuré à ses fans nigérians ce 31 décembre 2024 qu’il était « de retour à la maison maintenant ». Cette déclaration a été faite lors de sa performance à l’événement du compte à rebours de Lagos 2025, qui s’est tenu à Tafawa Balewa Square, à Lagos.

Retour triomphal de Wizkid à Lagos : son message sincère et son impact lors du Lagos Countdown 2025

Wizkid, superstar surnommée « Machala », a exprimé son enthousiasme d’être de retour à Lagos en s’adressant au public. « Tout d’abord, bonne année. Vous serez riches et vous vivrez longtemps avec vos familles. J’ai un message très important pour vous aujourd’hui, Lagos, Nigéria. Je veux que vous sachiez que votre fils, Ayodeji Balogun, alias Wizkid, Machala, est de retour à la maison maintenant », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la performance de Wizkid a été l’un des moments forts de l’événement annuel, qui a présenté une programmation remplie de stars, dont Burna Boy, Tiwa Savage, Olamide, Niniola et bien d’autres. Lagos Countdown 2025 organisé par le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de l’État de Lagos, a attiré des milliers de résidents qui se sont réunis pour célébrer la transition vers la nouvelle année avec de la musique, des feux d’artifice et des festivités. L’événement a souligné l’influence mondiale de Wizkid et son lien profond avec ses racines, alors que les fans ont adopté son message sincère et célébré son retour triomphal à Lagos.

La déclaration de Wizkid selon laquelle il était « de retour à la maison » a suscité l’enthousiasme des fans, dont beaucoup l’interprètent comme un signe de l’engagement de l’artiste à se connecter davantage avec son public nigérian en 2025. Le gouverneur Babajide Sanwo-Olu, qui a assisté à l’événement, a félicité les Lagosiens pour leur résilience et leur unité tout au long de 2024. Il a également réitéré l’engagement de son administration à construire un grand Lagos au cours de la nouvelle année.

Le Lagos Countdown 2025 n’était pas seulement un spectacle musical, mais aussi un symbole d’espoir et de célébration pour les habitants de Lagos alors qu’ils inauguraient la nouvelle année. La présence de Wizkid et son message sincère ont ajouté une touche personnelle à la grande célébration, consolidant sa place en tant que fils bien-aimé de Lagos.