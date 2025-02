En attendant l’officialisation de la nouvelle, le monde artistique béninois est en deuil. Willy Mignon serait mort ce mardi 04 février 2025.

Rumeur ou réalité ? Willy Mignon annoncé mort à Ouagadougou

Au Bénin, une vague de stupéfaction a envahi les réseaux sociaux ce soir après une publication de Géraud Adagboto, figure bien connue pour ses informations fiables. Il a en effet annoncé que Willy Mignon, célèbre artiste béninois et concepteur du hit Noudjiwou, ne serait plus de ce monde. L’annonce, bien que formulée au conditionnel, a immédiatement provoqué une onde de choc et de nombreuses interrogations parmi les fans et le grand public.

Dans un post largement relayé sur les réseaux sociaux, Géraud Adagboto évoque des sources affirmant que l’artiste serait décédé. Mais, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée, ce qui alimente davantage l’incertitude. Face à cette situation, les proches et admirateurs de Willy Mignon sont en quête de clarifications.

Par ailleurs, une autre source affirme que l’artiste serait décédé ce mardi 4 février 2025 à l’hôpital Yalgado de Ouagadougou (Burkina Faso) des suites d’une courte maladie.

On en saura beaucoup plus dans les prochaines minutes…