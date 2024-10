L’attaquant français Kylian Mbappé est cité dans une enquête pour viol en Suède. L’information est révélée par deux médias suédois, mais le joueur dénonce une « fake news » et se pose des questions sur le moment choisi par ses détracteurs.

Kylian Mbappé visé par une plainte pour viol ? Le joueur dénonce une fake news

Kylian Mbappé serait visé par une plainte pour « viol et agression sexuelle », selon Expressen et Aftonbladet. Les faits se seraient déroulés lors de son passage à Stockholm le 10 octobre dernier. Selon Expressen, le joueur est considéré comme « raisonnablement suspect » et n’est pas visé au premier degré.

Quant à Aftonbladet, il rapporte que le viol aurait eu lieu « dans le centre de Stockholm » et que « la police s’est saisie de la plainte samedi après que la femme s’est fait soigner ».

La procureure chargée du dossier a confirmé à AFP, sans détails, qu’une plainte est en cours concernant un « crime qui a été signalé le 10 octobre dans le centre de Stockholm ». De son côté, la police est restée neutre. Elle n’a ni confirmé ni infirmé l’information.

Une fake news, selon Mbappé

L’international français n’a pas tardé à réagir. Dans un post publié sur X, le joueur a indiqué qu’il s’agissait d’une fake news. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard », a-t-il écrit.

Dans un communiqué transmis à AFP, l’entourage du joueur a dénoncé une « rumeur calomnieuse« . « Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable », a-t-il indiqué.