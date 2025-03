La FIFA a récemment mis à jour son classement mondial, révélant des mouvements significatifs au sein du football africain. Cette mise à jour, du classement FIFA est survenue après les premières journées des éliminatoires de la CAN 2025, témoigne des performances variables des équipes nationales. Alors que le Maroc conserve sa position de leader africain, d’autres équipes comme l’Égypte et la Côte d’Ivoire connaissent des progressions notables.

Voici le classement FIFA des top 20 équipes africaines

Le Maroc maintient sa position de leader africain, une preuve de sa constance. Le Sénégal, bien qu’il ait reculé de deux places au niveau mondial, reste solidement ancré dans le top 3 africain. Cependant, la pression s’intensifie, car l’Égypte et la Côte d’Ivoire progressent rapidement. Ces deux équipes ont réalisé des bonds de cinq places au niveau mondial, signalant une dynamique positive. L’Algérie effectue aussi une remontée notable, avec une progression de cinq places, mais doit encore patienter pour rivaliser avec les leaders.

« Le classement des quatre premières équipes africaines reste inchangé, avec le Maroc maintenant sa 14e place mondiale. »

La Tunisie et l’Algérie gagnent cinq places dans le classement mondial. L’Ouganda entre dans le top 20 africain avec une progression de cinq places. Le Ghana chute de six places, tandis que la Guinée perd cinq places. Ces variations illustrent la compétitivité du football africain et les fluctuations de performance. Le Bénin et l’Angola réalisent des progressions de deux et cinq places respectivement.

Analyse des performances et perspectives

Les récentes performances des équipes africaines offrent un aperçu de leur potentiel. Les progressions de l’Égypte et de la Côte d’Ivoire reflètent leurs succès récents. Ces équipes montrent une capacité à rivaliser au plus haut niveau. La constance du Maroc et du Sénégal souligne leur statut de forces majeures du football africain.

« Toutefois, les Lions sont désormais sous la menace de l’Égypte et de la Côte d’Ivoire, qui ont progressé de cinq places dans le classement mondial. »

Les chutes du Ghana et de la Guinée soulignent les défis auxquels ces équipes sont confrontées. Elles doivent redoubler d’efforts pour retrouver leur forme. L’entrée de l’Ouganda dans le top 20 africain témoigne de ses progrès. Cette équipe démontre une ambition et une détermination croissantes. La FIFA met à jour son classement mensuellement. Les prochaines mises à jour révéleront l’impact des futurs matchs et tournois. Les équipes africaines continueront de se battre pour améliorer leur classement.

