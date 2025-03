L’Égypte adopte une stratégie ambitieuse pour devenir un acteur mondial majeur du secteur énergétique. Dans cette optique, le pays des pharaons prévoit un investissement stratégique dans le terminal de vrac liquide du port de Dekheila.

Égypte, Un investissement clé dans les infrastructures pétrolières et gazières

L’Égypte a annoncé de nouveaux investissements dans les infrastructures portuaires dédiées au pétrole et au gaz, dans le cadre de sa vision stratégique visant à renforcer son rôle sur le marché mondial de l’énergie. À cet effet, un accord de financement de 660 millions de dollars a été signé entre l’Autorité générale du port d’Alexandrie et l’Alexandria Supply Chain Company (ASCC). Cet investissement porte sur le développement d’un terminal de vrac liquide et gazeux dans le port égyptien de Dekheila.

Une infrastructure moderne pour booster la capacité logistique

Entièrement financé par des capitaux égyptiens, le projet prévoit un agrandissement des infrastructures avec un quai de 800 mètres de long et une profondeur supérieure à 20 mètres. Une capacité d’accueil accrue, permettant le rapprochement simultané de deux navires de 250 000 tonnes chacun. L’aménagement d’installations sur 390 000 m², porte sur une zones de stockage, une unités de gazéification, Équipements de manutention Réseaux de transport pour l’importation et l’exportation des hydrocarbures.

La première phase du projet entrera en service commercial en 2027, avec une capacité initiale de traitement de 350 000 tonnes par an. Une fois la troisième phase achevée, cette capacité atteindra 4 millions de tonnes par an.

Un accord majeur de 7 milliards de dollars pour les produits pétrochimiques

Avant cet investissement dans le terminal gazier de Dekheila, l’Égypte avait signé un accord de 7 milliards de dollars pour un projet pétrochimique à Al-Alamein. Ce partenariat qui a eu lieu entre le ministère du Pétrole égyptien, la Société égyptienne holding des produits pétrochimiques, la société britannique Shard Capital, le groupe saoudien Al-Qahtani.

Ce complexe pétrochimique vise à renforcer la chaîne de valeur énergétique et à maximiser l’exploitation des gisements gaziers récemment découverts. Selon Kamel El-Wazir, ministre des Transports, ces projets permettront de renforcer les capacités logistiques de l’Égypte et de positionner le pays comme un hub énergétique mondial.

Un plan pour sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel en Egypte. Ainsi malgré ses ressources en pétrole et en gaz, le pays est redevenue un importateur net d’hydrocarbures en 2023. Par ailleurs pour assurer la demande nationale en 2025, le gouvernement a signé un accord de 3 milliards de dollars avec Shell et TotalEnergies afin de sécuriser 60 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL).

L’Égypte, un futur leader du secteur énergétique ?

Grâce à ces investissements stratégiques, l’Égypte ambitionne de :Moderniser ses infrastructures énergétiques, Booster sa production et son exportation de gaz et de pétrole, Attirer de nouveaux partenaires internationaux et Renforcer son rôle de plaque tournante énergétique.