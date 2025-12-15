Commission de la Cédéao : Le Sénégal assure la présidence de 2026 à 2030

Ce dimanche 14 décembre 2025, les chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se sont réunis à Abuja dans le cadre du 68e sommet de l’organisation. Au terme des échanges, le Sénégal va assurer la présidence de la Commission de l’organisation pour la période 2026-2030.

Cédéao : Le Sénégal pour assure la présidence de la Commission d’organisation

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé que la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunie en session ordinaire ce dimanche 14 décembre à Abuja, la capitale du Nigeria, a attribué au Sénégal la présidence de la Commission de l’organisation pour la période 2026-2030. Le Sénégal accède ainsi pour la première fois à la présidence de la Cédéao. Dakar explique que ce succès est le fruit de concertations soutenues, et constitue un succès diplomatique de premier plan.

« Le choix porté sur le Sénégal constitue une reconnaissance éclatante du rôle majeur joué par notre pays au sein de l’espace communautaire et en Afrique », s’est félicitée la diplomatie sénégalaise dans un communiqué. Elle ajoute que ce choix « traduit également l’estime et la confiance renouvelées que les États membres accordent au Sénégal ».

Le Sénégal a exprimé sa gratitude envers tous les États membres ayant soutenu sa candidature et réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Afrique de l’Ouest. « Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance accordée au Sénégal à travers l’attribution du poste de Président de la Commission pour la période 2026-2030. Cette confiance engage notre pays à continuer d’œuvrer, avec l’ensemble des États membres, pour une CEDEAO plus forte, plus intégrée et pleinement tournée vers la paix, la stabilité et le bien-être de nos peuples. », a écrit le président Bassirou Domaye Faye sur X.