Cédéao : Les pays membres réaffirment leur tolérance zéro pour les coups d’État

Ce dimanche 14 décembre 2024, les chefs d’État de la Cédéao se sont retrouvés pour le 68e sommet de l’organisation à Abuja, au Nigeria. La réunion a été largement dominée par les récentes crises politiques au Bénin et en Guinée-Bissau. Les chefs d’État ont rappelé que la lutte contre le terrorisme restait l’une de leur priorité.

La Cédéao plus que décidée à contrer le terrorisme

Suite au coup d’État du mois dernier à Bissau et le putsch manqué du 7 décembre au Bénin, la situation politique dans ces deux pays, a figuré avec la question du terrorisme en bonne place de l’ordre du jour du 68e sommet des chef d’États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Ce sommet s’est déroulé ce dimanche 14 décembre au Nigeria.

Le chef de l’État sierra léonais, Julius Maada Bio, président en exercice de la conférence des chefs d’État de la Cédéao, a rappelé à ses pairs la nécessité de consolider une institution désormais constituée de 12 membres, qui avait commencé l’année affaiblie par le départ de trois de ses fondateurs, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon lui, une plus grande intégration régionale ne pourra avoir lieu qu’en combattant frontalement le terrorisme et l’extrémisme violent. À cette fin, « nos ministres des Finances et nos ministres de la Défense avancent sur les modalités d’un financement durable et se préparent à lancer une brigade antiterroriste forte de 1 650 hommes d’ici à la fin de 2026 », s’est-il félicité, rappelant toutefois qu’il fallait « concilier sécurité, gouvernance, éducation et création d’emplois ».

Julius Maada Bio a également exhorté ses partenaires à faire en sorte que la Cédéao ne soit plus un espace de crises mais une terre d’opportunités. Dans cette perspective, il a tenu à mettre le cap sur 2027 et le lancement prévu d’une monnaie unique aux pays de l’organisation.