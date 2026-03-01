© Conflit à la frontière maritime : le Togo répond au Ghana

S’il y a quelques jours le Ghana a saisi les instances internationales pour trancher le litige concernant le tracé de sa frontière maritime avec le Togo, Lomé a répondu à Accra vendredi dernier. Les autorités togolaises se sont dit prêtes à aller devant les juridictions internationales pour défendre leurs intérêts.

Togo : Lomé réplique au Ghana sur la question de conflit à la frontière maritime

La question de la frontière maritime entre le Ghana et le Togo ira bel et bien devant les instances internationales. Après huit années de négociations sans avancée, Accra a annoncé le 20 février dernier son intention de saisir le tribunal international du droit de la mer. Une semaine plus tard, Lomé a réagi en « prenant acte » de cette décision et en se disant prêt à « défendre ses intérêts dans la sérénité et le respect du droit international ».

« Le gouvernement togolais demeure profondément attaché à l’intégrité territoriale et aux principes internationaux. La République togolaise a toujours privilégié le dialogue dans un esprit de stabilité régionale. Les autorités togolaises aborderont cette procédure avec responsabilité, sérénité et esprit d’ouverture », a ainsi déclaré, face à la presse, le ministre togolais de l’Administration territoriale, Awaté Hodabalo, qui a aussi concédé que la démarche du Ghana était « légitime ».

Ce litige entre les deux pays voisins est vieux de plus de 50 ans. Il est d’ailleurs un héritage de la période coloniale. Si un comité avait été créé en 2018 pour tenter de le régler à la suite de la contestation du Togo, les différentes réunions qui ont eu lieu à Lomé et à Accra sur le sujet se sont soldées par un échec, tout comme la proposition faite par le Ghana en 2021 de mettre en place une frontière provisoire alors que le pays exploitait déjà un bloc pétrolier dans la zone disputée.

L’arbitrage se fera donc sous le couvert de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.