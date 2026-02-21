© Frontière maritime : le Ghana met fin aux négociations avec le Togo

Après huit années de négociations en vain, le Ghana a annoncé ce vendredi 20 février 2026, avoir mis fin aux pourparlers qu’il menait avec le Togo dans le but de tenter de résoudre le litige qui oppose les deux pays. Le litige concerne notamment le tracé de la frontière séparant leurs eaux territoriales.

Frontière maritime : le Ghana attend le Togo devant la justice

Ce vendredi 20 février, la présidence du Ghana a annoncé sa décision dans un communiqué. La note aborde le litige qui oppose le pays des Black Stars au Togo à propos de la délimitation de la frontière qui sépare leurs eaux territoriales. Accra a ainsi décidé de mettre fin aux négociations avec Lomé et d’avoir recours à un arbitrage international, « conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ». Les autorités ghanéennes entendent ainsi « éviter une escalade dans les incidents responsables des tensions créées entre certaines institutions » des deux pays.

Il faut dire que la décision ghanéenne s’appuie sur le fait qu’aucun accord sur ce conflit vieux d’un demi siècle n’a pu être trouvé à l’issue des huit années de pourparlers engagés par les deux voisins. Les discussions avaient pourtant commencé en 2018 avec la création d’un premier comité. Sa mise sur pied avait découlé de la contestation de la légitimité de la frontière alors en vigueur par le Togo.

De nombreuses réunions se sont enchainées. Mais, elles se sont toutes soldées par un échec. Le Togo refusait en 2021 la proposition du Ghana, qui exploitait déjà une partie de la zone contestée, de mettre en place une frontière provisoire. Si une rencontre entre les chefs d’État togolais et ghanéen s’était déroulée l’année suivante, aucune avancée majeur ne semble avoir eu lieu depuis.