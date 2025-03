La Banque africaine de développement (BAD) a respecté les accords de deux dons signés avec la République du Congo. Ces accords ont été conclus entre Solomane Koné, directeur général par intérim de la BAD pour l’Afrique centrale, et Ludovic Ngatsé, ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale.

Ainsi, l’institution a octroyé un fonds de 1,5 million de dollars, soit environ 919,2 millions FCFA, à la République du Congo. Ce financement est destiné au renforcement du secteur énergétique du pays.

La BAD mise sur la mise en œuvre du projet « Mission 300 »

La BAD et la Banque mondiale ambitionnent de donner accès à l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici 2030. Dans cette optique, l’institution financière africaine de développement a signé deux accords de dons avec la République du Congo afin d’améliorer l’accès à l’électricité, notamment pour les populations à revenu intermédiaire.

Détail des financements

Le premier volet de cette aide représente 585 000 dollars (358,5 millions FCFA). Il provient du fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire et servira à réaliser des études préalables à la construction de barrages hydroélectriques sur les sites de Mbanza Ndounga et Linzolo, situés respectivement dans le sud du pays et à 20 kilomètres de Brazzaville. L’objectif est d’accroître la production électrique et de renforcer l’autonomie énergétique du Congo

A lire aussi : BAD,liste des candidats à la présidence

Le second financement, issu du fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), s’élève à 995 000 dollars. Il est destiné à l’étude de faisabilité et à la conception détaillée des lignes de transmission électrique reliant : Pointe-Noire à Brazzaville et Loudima à Djambala.

Ces investissements visent à améliorer la distribution de l’électricité et à réduire les inégalités d’accès à l’énergie entre les différentes régions du pays. Un partenariat stratégique pour l’électrification du Congo

Selon Ludovic Ngatsé, ministre de l’Économie : « Ces accords témoignent du partenariat solide entre la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais. Les études qui en découleront permettront d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale d’électrification et de garantir un accès plus large à l’énergie. »

Outre le projet « Mission 300 », d’autres initiatives sont en cours pour accélérer l’électrification en Afrique. Parmi elles : « Desert to Power », un projet visant à exploiter l’énergie solaire pour alimenter plusieurs pays du Sahel. La Place de marché africaine de l’énergie, une plateforme favorisant les investissements dans le secteur énergétique du continent

Grâce à ces financements et projets, la BAD continue de jouer un rôle clé dans le développement énergétique de l’Afrique.