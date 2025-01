Un grave accident de la route s’est produit vendredi au carrefour CIE, à Bingerville en Côte d’Ivoire. Un carambolage impliquant un camion de transport d’agglomérés, un minibus, un véhicule de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) et une moto a fait onze victimes, dont un blessé grave.

Plusieurs victimes dans un carambolage meurtrier à Bingerville en Côte d’Ivoire

Alertés à 12h44, les sapeurs-pompiers militaires de Bingerville sont rapidement intervenus sur les lieux. Les secours ont pris en charge les victimes et procédé à leur évacuation. Un blessé grave a été transporté d’urgence au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Angré, tandis que quatre autres, légèrement blessés, ont été conduits à l’Hôpital Général de Bingerville en Côte d’Ivoire. Six autres personnes impliquées dans l’accident ont refusé d’être transportées à l’hôpital.

Les causes exactes de cet accident n’ont pas encore été déterminées et font l’objet d’une enquête. Les autorités compétentes n’ont manqué d’appeler les conducteurs à la prudence sur les routes et à respecter le code de la route.

Ce nouvel accident vient s’ajouter à la longue liste des drames de la route en Côte d’Ivoire. Il y a quelques jours, un carambolage sur l’axe Duékoué-Daloa avait fait 15 morts et 23 blessés. Ces événements tragiques rappellent l’urgence de renforcer la sécurité routière en Côte d’Ivoire.