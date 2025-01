Les autorités de la ville de Soubré en Côte d’Ivoire ont procédé à la destruction de 6,4 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires impropres à la consommation. Cette opération, qui s’est déroulée jeudi 23 janvier à la décharge municipale, a été rendue nécessaire pour protéger la santé des consommateurs et garantir la qualité des produits sur le marché.

6,4 tonnes de produits impropres à la consommation détruits en Côte d’Ivoire

Les produits saisis en 2024, d’une valeur estimée à 10,4 millions FCFA, présentaient divers problèmes. Il s’agit de péremption, avaries, contrefaçon, défaut d’étiquetage ou encore contrebande. Parmi eux, on retrouvait du lait, de l’huile alimentaire, des biscuits, des concentrés de tomates et des produits phytosanitaires.

Selon Touré Kikoun, directeur régional du Commerce et de l’Industrie de la Nawa, ces destructions s’inscrivent dans une démarche plus globale visant à assainir le marché et à lutter contre les pratiques commerciales illégales en Côte d’ivoire. « Malgré nos efforts, des produits non conformes continuent d’inonder le marché », a-t-il souligné avant de préciser qu’il « est donc essentiel de rester vigilants et de sévir contre les contrevenants ».