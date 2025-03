En Côte d’Ivoire, la Préfecture de Police d’Abidjan, sous l’impulsion du Commissariat du 26ᵉ arrondissement de Marcory Aliodan, a lancé une offensive déterminée contre les gangs et les trafiquants de drogue qui sévissent dans les quartiers d’Anoumabo et Sans-fil. Des opérations, menées avec fermeté dans la nuit du 24 au 25 mars, puis de nouveau le 27 mars, visent à rétablir l’ordre et à mettre fin aux violents affrontements qui ont secoué la zone ces derniers mois.

Opérations coup de poing contre la criminalité à Marcory, des trafiquants de drogue arrêtés en Côte d’Ivoire

Selon les informations, des opérations spéciales ont été déployées avec un objectif clair : démanteler les fumoirs, ces repaires de délinquants, et saisir les substances illicites qui alimentent l’insécurité. Ainsi, les forces de l’ordre ont ciblé plusieurs points de vente et de consommation de drogue, démantelant des fumoirs à ciel ouvert sous le pont d’Anoumabo, derrière l’EPP Anoumabo et au sous-quartier Rond-Point de Sans-fil. Un kiosque à café, qui servait de couverture pour le trafic, a également été détruit.

Les opérations ont permis aux éléments de la police nationale de Côte d’Ivoire de saisir une quantité importante de stupéfiants. Il s’agit de 127 boulettes de cannabis, 36 mèches de cannabis, 180 plaquettes de tramadol et des comprimés de tramadol 250 mg.

Les forces de l’ordre ont également mis la main sur des armes blanches, telles que des machettes et des couteaux, ainsi que du matériel électroménager probablement volé. Au total, 15 individus, âgés de 16 à 53 ans, ont été arrêtés. Ils sont identifiés comme des membres actifs des gangs de Sans-fil et Anoumabo. Certains étaient en possession de drogue, tandis que d’autres portaient des armes blanches.

Des trafiquants notoires dans les filets de la police

Parmi les personnes arrêtées, figure un certain S S, alias « Power », 53 ans, identifié comme l’un des principaux trafiquants de drogue de la zone. D’autres, comme K T alias « Baoulé », étaient recherchés par les services de police pour divers délits. Placés en garde à vue pour les besoins d’enquête, les mis en cause seront présentés au Procureur de la République en vue de répondre de leurs actes devant la justice.

La police de Côte d’Ivoire en a profité pour réaffirmer son engagement à poursuivre ses efforts jusqu’à l’éradication totale de ces foyers de criminalité sur toute l’étendue du territoire national.