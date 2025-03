En Côte d’Ivoire, les forces de police de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Yamoussoukro ont interpellé deux individus, présumés auteurs du meurtre de E.M. lors d’un cambriolage survenu dans la nuit du 14 au 15 février 2025. Cette opération, menée dans le cadre de l’opération Épervier 10, a permis de mettre fin à une enquête qui a secoué la ville.

Meurtre lors d’un cambriolage, deux suspects arrêtés grâce à l’opération Épervier 10 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire

Selon la police nationale de Côte d’Ivoire, le cambriolage, qui a eu lieu au domicile du nommé E.M., a coûté la vie à ce dernier et a entraîné le vol de deux téléphones portables. Alertées, les forces de police de Yamoussoukro ont immédiatement lancé des investigations pour identifier et appréhender les responsables de cet acte odieux.

C’est ainsi que les enquêtes menées par la BRI de Yamoussoukro ont abouti à l’interpellation de deux suspects, A.K.F., âgé de 20 ans, et K.Y.D., âgé de 25 ans, entre le 12 et le 13 mars 2025.

Lors de l’interrogatoire, les mis en cause ont tous deux reconnu les faits sans grande difficulté. Ils ont avoué avoir commis le cambriolage et le meurtre, et ont également admis avoir emporté la somme de 80 000 FCFA lors de leur forfait. Ils vont être présentés au procureur de la république pour être fixés leur sort.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’opération Épervier 10 lancée un peu avant les fêtes de fin d’année en Côte d’Ivoire et qui vise à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des populations.