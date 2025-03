En Côte d’Ivoire, les forces de police de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI-NORD) ont interpellé deux individus à Attécoubé, suspectés d’être les auteurs d’un vol à l’arraché suivi d’un accident mortel survenu à Angré Soleil 3. L’opération, menée dans le cadre de l’opération Épervier 10, a été rendue possible grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance.

Opération Épervier 10 en Côte d’Ivoire : 2 suspects interpellés à Attécoubé pour vol à l’arraché et accident mortel à Angré

Le mercredi 12 mars 2025, aux alentours de 15 heures, deux individus à moto ont arraché le sac d’un piéton qui traversait la route, en face d’une pharmacie à Angré Soleil 3. Dans sa tentative de récupérer son bien, la victime a été entraînée sur la chaussée et percutée par un véhicule roulant à vive allure, entraînant son décès.

L’exploitation des caméras de vidéosurveillance de la zone a permis aux forces de l’ordre de Côte d’Ivoire d’identifier et de localiser les deux suspects dans la commune d’Attécoubé.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : des individus arrêtés et des fumeries détruites à Anoumabo

Ainsi, un dispositif de police a été mis en place, permettant l’interpellation des nommés S.O. et O.M. Interrogés, les mis en cause ont tous deux reconnu être les auteurs du vol à l’arraché et de l’accident mortel. Ils seront donc mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.

Cet incident tragique souligne l’importance de la prudence et de la vigilance face aux vols à l’arraché, ainsi que l’efficacité de la vidéosurveillance comme outil d’enquête.