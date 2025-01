En Côte d’Ivoire, un grave accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi sur la route de Tiébissou, au niveau du PK 292. Selon un bilan provisoire établi par le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), cet accident a fait 25 victimes, dont deux décès.

La route de Tiébissou endeuillée : un nouvel accident fait plusieurs victimes en Côte d’Ivoire

Les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, alertés vers minuit, sont rapidement intervenus sur les lieux. Il s’avère qu’un car de transport en commun a fait une sortie de route, provoquant de nombreux blessés dans cette localité de Côte d’Ivoire. La note des secours indique que treize victimes ont été évacuées en urgence au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké, tandis que neuf autres ont été transportées au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Yamoussoukro. Une victime a refusé d’être évacuée et a signé une décharge.

Les causes exactes de cet accident n’ont pas encore été établies et font l’objet d’une enquête. Aussi, les autorités compétentes appellent les conducteurs à la prudence sur les routes et à respecter le code de la route.

À noter que ce nouvel accident vient s’ajouter à une série de drames de la route survenus ces derniers jours en Côte d’Ivoire. En effet, un autre carambolage, survenu à Bingerville en matinée du même jour, a fait 11 victimes.