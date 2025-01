Ami de l’artiste Bonigo, le chanteur El Commandanté a partagé des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de ce dernier. Bonigo était en convalescence depuis plusieurs mois. Invité sur le plateau de NCI ce vendredi 24 janvier 2025, El Commandanté a donné des détails encourageants sur l’évolution de la situation.

Bonigo, membre de Youlé Inter, va mieux après une longue hospitalisation

« À ce jour, ça commence à aller mieux », a affirmé El Commandanté. Selon lui, Bonigo adopte désormais une approche plus spirituelle face à la maladie. « Quand la maladie te fatigue à un certain moment, tu te tournes vers Dieu. », a ajouté El Commandanté. L’artiste a ainsi décidé de se retirer pour prier, quittant son domicile de Yopougon pour séjourner à Grand-Lahou. Soutenu par ses proches, cette démarche spirituelle vise à lui redonner force et sérénité.

Après un séjour en clinique, Bonigo a quitté l’hôpital dimanche dernier. Les médecins lui ont diagnostiqué une cirrhose du foie, avec des répercussions graves sur ses reins, causant des difficultés à marcher et à reconnaître ses proches. Malgré la gravité initiale de son état, El Commandanté a tenu à rassurer les fans : « Aujourd’hui, Bonigo va beaucoup mieux. » Il a également ajouté : « Quand ça devient difficile, il faut voir Jésus », insistant sur l’importance de la foi dans ce combat.

Membre du groupe Youlé Inter, Bonigo continue de lutter pour sa santé, soutenu par sa famille, ses amis et ses nombreux admirateurs. Il prévoit de reprendre ses soins médicaux à son retour de Grand-Lahou.