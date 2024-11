En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont démantèlé un réseau de trafiquants à Divo. Les opérations ont été menées par la Cellule Anti-Drogue (CAD) de Divo, en collaboration avec l’Escadron de gendarmerie de ladite localité.



Côte d’Ivoire : des trafiquants de drogue mis hors d’état de nuire par la gendarmerie



Suite à des investigations, les forces de l’ordre ont interpellé trois individus et saisi une quantité importante de cannabis, notamment un quart de bloc, 30 carreaux et 90 boulettes. Ensuite, dans la nuit du 30 au 31 octobre, deux autres individus ont été arrêtés à Hermankono Diez.



Les saisies ont été encore plus importantes avec cinq blocs de cannabis, 20 carreaux, six passes, un gâteau de cannabis, du cannabis en vrac, 204 boulettes et 20 boulettes d’OG-KUSH. Du matériel de conditionnement a également été saisi.



Par ailleurs, ces opérations témoignent de la détermination des forces de l’ordre à lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région de Divo. Pour rappel, les individus interpellés ont été placés en garde à vue et seront présentés devant la justice dans les jours à venir.