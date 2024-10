En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont mené une série d’opérations coup de poing dans la région du Loh-Djiboua. À l’issue de cette opération, plusieurs produits contrefaits ont été confisqués.



Côte d’Ivoire : des trafiquants démantelés dans le Loh-Djiboua



Dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic de drogues et les produits pharmaceutiques de qualité inférieure et falsifiés (PMQIF), la police a mené une opération d’envergure. Ainsi, le vendredi 18 octobre 2024, la cellule anti-drogue de Divo a frappé fort à Lozoua et à la gare routière de Yocoboué.



Ces interventions ont permis de démanteler des réseaux de trafiquants et de saisir d’importantes quantités de stupéfiants. À Lozoua, quatre individus ont été interpellés et placés en garde à vue. En plus, les gendarmes ont mis à jour un fumoir clandestin où ils ont saisi 270 boulettes, deux blocs et cinq carreaux de cannabis, neuf doses de crack, ainsi qu’un matériel de conditionnement.



De plus, à Yocoboué, trois autres trafiquants présumés ont été appréhendés à la gare routière. Dans cette zone, les forces de l’ordre ont mis la main sur 25 comprimés de Tramaking 225, 75 boulettes de cannabis et du matériel de consommation. Par ailleurs, il faut noter ces opérations montrent la détermination des autorités à lutter contre tout acte d’incivisme dans plusieurs régions.