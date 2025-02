La ministre d’État, Anne Désirée Ouloto, a annoncé l’ouverture de 547 concours administratifs pour l’année 2025. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de la fonction publique ivoirienne. Les concours représentent une opportunité pour les citoyens de contribuer au développement de la Côte d’Ivoire .

Côte d’Ivoire : un accent sur le recrutement et la promotion

Parmi les concours annoncés en Côte d’Ivoire , 204 sont dédiés à de nouveaux recrutements. 343 concours visent à promouvoir les fonctionnaires déjà en poste. Cette répartition témoigne de la volonté du gouvernement de dynamiser les carrières au sein de l’administration.

Dix concours de recrutement exceptionnels sont spécifiquement ouverts à la diaspora ivoirienne. 85 concours professionnels exceptionnels de promotion dans les grades A5, A6 et A7 sont également disponibles.

Les pratiques ayant fait leurs preuves lors des sessions précédentes sont maintenues. Le téléversement en ligne des dossiers de candidature est reconduit. Le relèvement de deux ans de l’âge limite pour les candidats est également maintenu.

Les inscriptions en ligne pour les concours administratifs se dérouleront du 28 février au 11 avril 2025. Les épreuves débuteront le samedi 7 juin 2025.

En ce qui concerne l’École Nationale d’Administration (ENA), six concours seront ouverts en 2026. Trois concours directs et trois concours professionnels sont proposés. Ils permettent l’accès aux trois cycles de formation : moyen, moyen supérieur et supérieur.

Les inscriptions en ligne pour les concours de l’ENA se dérouleront du 26 février au 27 mars 2025. Les candidats sont invités à consulter le site web de l’ENA pour plus d’informations.

La ministre Anne Désirée Ouloto a souligné l’engagement du gouvernement pour une administration moderne et transparente. Elle a insisté sur le fait que les concours sont basés sur le mérite. « Les concours administratifs sont exclusivement basés sur le mérite. Aucune fraude, aucun passe-droit ne sera toléré », a-t-elle déclaré.

Cette approche vise à recruter des ressources humaines compétentes. Elle s’inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara pour une fonction publique performante.

Le gouvernement ivoirien invite les citoyens intéressés à saisir cette opportunité. Les concours administratifs offrent des perspectives de carrière variées. Ils permettent de contribuer activement au développement de la Côte d’Ivoire. Les candidats sont encouragés à se renseigner sur les modalités et les conditions de participation.