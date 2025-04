Dans le cadre de l’opération résolue « Zéro clinique illégale d’ici 2025 » lancée en Côte d’Ivoire, la Direction des Établissements Privés et des Professions Sanitaires (DEPPS) a accentué ses actions de contrôle et de répression dans le district d’Abidjan. Cette offensive a conduit à la fermeture de six établissements de santé au cours des 18, 19 et 20 mars derniers, sanctionnés pour des manquements flagrants aux normes en vigueur.

Côte d’Ivoire : opération « Zéro clinique illégale », des établissements de santé épinglés pour non-conformité

Selon le communiqué du Dr Marie Josèphe Bitty, Directrice de la DEPPS, les interventions des agents ont ciblé diverses communes d’Abidjan, notamment Port-Bouët, Marcory et Cocody (Angré), avec pour objectif primordial d’assainir le secteur privé de la santé et de garantir à la population des soins dispensés dans le respect des standards de qualité.

À Port-Bouët, dans les quartiers populaires de Benogosso et Anani, la mission de la DEPPS de Côte d’Ivoire a épinglé trois officines médicales clandestines, gérées par un individu de nationalité étrangère. Ce dernier exerçait sans la moindre qualification médicale reconnue, n’étant affilié à aucun ordre ou conseil médical ivoirien et dépourvu de toute autorisation officielle. Pis, les conditions sanitaires déplorables qui prévalaient dans ces lieux mettaient en danger la santé des patients. Aussi, le centre de Santé Sainte Aude a également été fermé pour exercice illégal de la médecine et autres.

Dans la commune de Marcory, au cœur du quartier Biétry, le Cabinet Dentaire Crystal a été contraint de fermer ses portes en raison de l’absence prolongée de son directeur médical, illégalement remplacé par un praticien étranger dont les diplômes n’étaient pas reconnus par les autorités de Côte d’Ivoire. La troisième commune où la mission a inspecté est celle de Cocody. A ce niveau, le cabinet expert centre dentaire situé au quartier résidentiel d’Angré 9e tranche a également été fermé. Cet établissement sanitaire détient une autorisation expirée depuis 2023 qui n’a pas été renouvelée.

Cependant, l’opération de contrôle n’a pas uniquement révélé des manquements. Certains établissements sanitaire de Côte d’Ivoire ont été jugés parfaitement conformes aux exigences sanitaires. On peut noter le centre médical HL. PAUL, situé à Port-Bouët-Ouest, qui a notamment été salué pour la qualité exemplaire de ses services, la compétence de son personnel, la rigueur de sa gestion des déchets et la propreté irréprochable de ses locaux, servant ainsi de modèle pour le secteur.

Face à la persistance de ces pratiques illégales, la DEPPS a profité pour lancer un appel pressant à la population, l’exhortant à redoubler de vigilance face aux structures de santé non autorisées. La directrice des Établissements Privés et des Professions Sanitaires a également encouragé vivement toute personne victime ou témoin de pratiques médicales suspectes ou illégales à les signaler sans délai aux autorités compétentes, contribuant ainsi à l’assainissement du secteur de la santé en Côte d’Ivoire.