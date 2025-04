En Côte d’Ivoire, l’opération Épervier 10 a mis fin aux agissements d’un imposteur audacieux à Arrah. Alertées par un signalement concernant un individu en tenue militaire à l’allure équivoque se présentant comme un membre des forces armées dans un commerce local, les forces de police du Commissariat d’Arrah ont rapidement déployé une équipe sur les lieux pour procéder aux vérifications nécessaires et à une éventuelle interpellation, mardi 15 avril 2025.

Opération Épervier 10 : un civil interpellé pour port illégal d’uniforme et usurpation de titre militaire en Côte d’Ivoire

L’intervention policière a permis d’appréhender un homme se présentant comme K.Y.M., âgé de 44 ans, qui affirmait être Sergent-Chef des Forces Armées en service au 3ᵉ Bataillon de Côte d’Ivoire. Lors de son interpellation, il était en possession d’une carte portant une photographie de lui en uniforme militaire, accréditant son faux statut.

Selon le témoignage de K.D., un commerçant de 21 ans propriétaire du magasin, l’individu s’était présenté à trois reprises dans son établissement. À chaque visite, il sollicitait de l’argent pour acheter du carburant, affirmant devoir poursuivre sa route en direction de Bouaké, une ville de Côte d’Ivoire. Son insistance et son attitude ont éveillé les soupçons du commerçant, qui a judicieusement alerté les autorités compétentes.

Confronté aux faits lors de son interrogatoire, l’individu n’a eu d’autre choix que de passer aux aveux. Il a révélé être un ancien militaire démobilisé depuis 2013 et avoir utilisé l’uniforme militaire dans le seul but de faciliter son déplacement vers Bouaké en bénéficiant de potentiels avantages ou de la crédulité des personnes rencontrées. Cette tentative de subterfuge pour un voyage à moindre coût s’est finalement soldée par une interpellation pour usurpation de titre et port illégal d’uniforme militaire.