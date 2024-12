En Côte d’Ivoire, 632 nouveaux commandos gendarmes, dont 13 officiers et 4 femmes ont reçu leurs attributs symboliques. Cette cérémonie solennelle qui a eu lieu mardi 10 décembre dernier à l’escadron commando de Koumassi marque la fin de la formation de la 21ᵉ promotion de commandos gendarmes. Elle a été présidée par le général de corps d’armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie de Côte d’Ivoire se renforce avec 632 nouveaux commandos

Après près de trois mois d’un entraînement intensif mené sur les sites de Kodjoboué, Dimbokro et Toroguhé, ces jeunes hommes et femmes ont démontré leur aptitude à relever les défis les plus complexes. Leur parcours exigeant, axé sur le développement de l’endurance physique, de la résilience mentale et des compétences tactiques, en a fait des soldats d’élite, prêts à servir leur pays, la Côte d’Ivoire.

Au cours de cette cérémonie, le général Touré a souligné l’importance de cette nouvelle promotion pour renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale. Il a également rendu hommage aux pionniers de la formation commando en Côte d’Ivoire, dont la présence a marqué cette journée particulière.

Cette remise d’attributs est une étape importante dans la carrière de ces jeunes gendarmes qui intègrent désormais les unités spécialisées de l’armée. Leur engagement au service de la nation est un gage d’espoir pour l’avenir.