La Direction des Examens et Concours de Côte d’Ivoire a publié les résultats du premier tour du concours des Adjoints aux Chefs d’Établissement (ACE) et des Adjoints aux Directeurs de CAFOP (ADC). Les résultats sont disponibles sur la plateforme DECO, dans l’espace ePedago.

Côte d’Ivoire – ACE et ADC : consultation des résultats et impression des convocations

La Direction des Examens et Concours invite les candidats ACE et ADC de la session 2025 à se rendre dans leurs espaces ePedago pour vérifier leurs résultats et imprimer leurs convocations. L’impression des convocations ouvre la voie au deuxième tour des deux concours, qui déterminera les admissions définitives.

Le concours ADC était ouvert aux professeurs agrégés, aux professeurs de lycée avec au moins 10 ans d’ancienneté effective au grade, ou à ceux de grade A4 comptant au moins 5 ans d’expérience à ce poste et 10 ans en tant que professeur de collège (grade A3). Les candidats doivent être âgés de 60 ans maximum au 31 décembre 2024, ne pas avoir subi de sanction disciplinaire et maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).

Pour le concours des ACE, les candidats doivent être professeurs de CAFOP titulaires d’un CAP/CAFOP, CAPES ou CAPEPS, avec au moins 5 ans d’ancienneté au 1er octobre 2024. Ils doivent être à au moins 5 ans de la retraite, n’avoir subi aucune sanction disciplinaire et maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).