Côte d’Ivoire _ alerte sur une vaste arnaque financière

En Côte d’Ivoire , le ministère de l’économie et des finances alerte sur une vaste arnaque financière. Des escrocs utilisent les réseaux sociaux et des plateformes numériques pour promettre des revenus mensuels fictifs pouvant atteindre deux millions de francs CFA. Derrière ces offres alléchantes se cachent des réseaux organisés qui usurpent l’identité de responsables publics afin de tromper les citoyens. Dans un communiqué daté du 13 mai 2026, les autorités appelles les populations à la vigilance face aux « contenus malveillants ».

Côte d’Ivoire : le ministère de l’économie dénonce une arnaque financière et appelle à la vigilance

Les contenus incriminés font croire au public que le ministère a mis en place un prétendu système qui leur permet, sans aucune prestation, « d’obtenir des gains substantiels pouvant s’élever jusqu’à deux (2) millions de francs CFA par mois ». Pour crédibiliser leurs publications, « ces arnaqueurs n’hésitent pas, dans la plupart des cas, à imiter la signature du Ministre ou de ses proches collaborateurs ».

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Des images d’autorités sont également exploitées de façon abusive et des propos leur sont attribués pour épater les victimes. Les fraudeurs diffusent des annonces en ligne, souvent accompagnées de visuels officiels falsifiés, pour donner une apparence de crédibilité. Ils prétendent que l’investissement initial sera rapidement multiplié, et vont jusqu’à attribuer de faux propos au ministre des Finances ou à ses collaborateurs. Cette usurpation d’identité vise à rassurer les victimes et à les inciter à transférer de l’argent ou à fournir leurs données personnelles.

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget apporte un démenti formel. Il se reconnaît pas dans ces genres de publication et affirme n’avoir jamais mis de tels mécanismes en place . Il informe la population que ces annonces relayées sur les réseaux sociaux relèvent « purement et simplement de l’arnaque ».

Par conséquent les internautes sont invités à la vigilance et il leur est demandé de ne pas succomber à la tentation de communiquer leurs données personnelles à ces cyber-délinquants qui n’ont d’autres buts que de leur soutirer des numéraires ou de les soumettre à des chantages.

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Par ailleurs, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget « assure qu’il a pris les dispositions nécessaires, en liaison avec les autorités compétentes, en vue de rechercher, d’interpeller et de poursuivre devant la justice, les auteurs de ces actes malveillants ».