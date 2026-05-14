Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo reconduit à la tête du PPA-CI

Réunis en congrès ordinaire ce jeudi 14 mai 2026, les membres du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) ont décidé de reconduire Laurent Gbagbo à la tête du parti. Il reprend ainsi les rênes de la formation politique dans un contexte de tensions internes marquées par une vague de sanctions.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo maintenu à la présidence du PPA CI

À 80 ans, Laurent Gbagbo va continuer à diriger le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Ainsi en a décidé le congrès ordinaire. Son retrait de la scène politique annoncé en octobre dernier n’est donc plus d’actualité. « Il n’y a pas de retraite en politique, mais je m’interdirai d’occuper des fonctions politiques, à l’intérieur de mon parti comme dans l’État. J’ai assez donné », avait-il affirmé au micro du journaliste Alain Foka. Quelques mois plus tard, le discours semble avoir changé. Le fondateur du PPA-CI accepte finalement de poursuivre sa mission à la tête du parti, alors même que le renouvellement de la classe politique ivoirienne est de plus en plus demandé.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo va démissionner de la présidence du PPA-CI

Pourquoi Laurent Gbagbo a-t-il donc changé d’option ? Au sein de l’opinion, son maintien à la tête de ce parti de la gauche est perçu comme une manière de s’éterniser au « pouvoir ». Selon certaines sources internes du parti, le retrait de Laurent Gbagbo pourrait précipiter le parti dans la tourmente. Depuis plusieurs mois, la formation politique traverse une zone de turbulences, alimentée par des rivalités internes. Les récentes sanctions prises contre certains cadres ont également révélé des fractures au sein de l’appareil politique.

Au regard de ces aspects, le retour de Laurent Gbagbo à la tête du parti est présenté par ses partisans comme une solution pour éviter une crise profonde. Pour plusieurs militants, l’ancien président demeure la seule personnalité capable de maintenir la cohésion au sein du PPA-CI. Son influence politique, son aura auprès de la base militante et son expérience continuent de peser fortement dans les équilibres internes du parti.

Absence de relève ?

Cette reconduction relance toutefois le débat sur la question de la relève politique au sein du PPA-CI, malgré la présence de plusieurs cadres influents. Apparemment, aucun responsable ne semble aujourd’hui capable de s’imposer naturellement comme successeur consensuel de Laurent Gbagbo.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello radié du PPA CI

Certains observateurs estiment que le maintien de Laurent Gbagbo comme président du PPA-CI contraste avec ses critiques contre le quatrième mandat du président Alassane Ouattara. D’autres considèrent au contraire que le contexte politique actuel impose encore la présence de Laurent Gbagbo pour assurer la stabilité et la survie politique du PPA-CI. Dans tous les cas, la question de la transition générationnelle reste donc entière au sein du parti fondé par l’ancien président ivoirien, comme c’est le cas du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir où Alassane Ouattara a été reconduit.