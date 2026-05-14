Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello radié du PPA CI

Lourde sanction contre Ahoua Don Mello au Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire ( PPA-CI). Réunies en congrès ordinaire ce jeudi 14 mai, les instances du parti ont décidé de le radier définitivement. Ancien candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025, Don Mello ne peut plus se présenter comme militant du PPA CI. Le congrès a également pris des sanctions contre d’autres militants et cadres.

Côte d’Ivoire : Ahoua Don Mello et deux autres militants radiés du PPA CI

Ahoua Don Mello, Ferdinand Ahilé et Kanga Kouakou Antoine sont définitivement radiés du PPA CI. C’est l’une des décisions majeures prises par le congrès ordinaire. Selon plusieurs observateurs, la sanction est lourde mais justifiée. En se présentant à l’élection présidentielle contre la ligne du PPA CI, Ahoua Don Mello a brisé une ligne rouge. Un acte de défiance que Laurent Gbagbo n’a visiblement pas dirigé. Le cas de Kanga Kouakou Antoine est sans débat : il a déjà rejoint le parti au pouvoir. Il ne sert donc à rien de le maintenir au PPA CI. Ils sont tous interdits d’accès au congrès.

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Avant le congrès, d’autres militants et cadres du parti étaient sur la braise. Mais au final, leur sanction est moins violente. Dans ce deuxième lot, on retrouve quatorze militants dont Stéphane Kipré, député de Gboguhé-Zaibo dans la sous-préfecture de Daloa, et le professeur Ouégnin-Georges Armand. Ils sont suspendus pour une durée de 18 mois. Le congrès a également décidé de suspendre un autre groupe de militants pour une durée de 12 mois.

Il est reproché à ces militants d’avoir participé aux élections législatives de décembre 2025, alors que le parti avait décidé un boycott. Seul Stéphane Kipré a pu se faire élire en tant que candidat indépendant. Il est mis à l’écart depuis plusieurs mois à l’instar de tous les autres militants sous sanctions. Après les 18 mois de suspension, Stéphane Kipré pourrait-il réintégrer pleinement le PPA CI comme si de rien n’était ? Dans un message publié à la veille du congrès, il a appelé à une réorganisation du parti.

Stéphane Kipré réaffirme sa fidélité à Laurent Gbagbo

Le député Stéphane Kipré réaffirme sa fidélité à Laurent Gbagbo, « leader incontesté du parti et de la gauche ivoirienne ». Il considère l’ancien président comme « la figure centrale, l’inspiration et la mémoire vivante » du PPA-CI.

Après une traversée de désert subie en 2025, le parti doit se remettre sur les rails. Pour atteindre cet objectif, Stéphane Kipré propose une réorganisation basée sur un dialogue interne. « Asseyons-nous et discutons. « Œuvrons à vider les prisons ivoiriennes de nos camarades », a-t-il indiqué.