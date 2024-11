Ange Romain Dagaret-Dassaud, membre influent du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), a été placé sous contrôle judiciaire, vendredi 29 novembre 2024, à l’issue d’une audition par la doyenne des juges d’instruction d’Abidjan.

Affaire Dagaret-Dassaud en Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA suit le dossier de près

Après des heures en salle d’interrogatoire du parquet, le cadre et membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Dagaret Dassaud a été relaxé, mais placé sous contrôle judiciaire. Selon Me Blessy Chrysostome, avocat du mis en cause, son client s’est vu confisquer son passeport et a l’interdiction d’en parler publiquement. Il devra également se présenter devant le juge d’instruction toutes les deux semaines.

À noter que juste après l’interpellation de Dagaret-Daussaud, sa famille politique, le PDCI-RDA, a réagi dans la même journée. Dans un communiqué, le plus vieux parti de Côte d’Ivoire s’est dit vivement préoccupé par l’arrestation de l’un de ses cadres et a appelé les autorités à garantir le respect des droits de l’homme et à assurer la transparence de la procédure judiciaire.

Cette affaire intervient dans un contexte politique tendu en Côte d’Ivoire et suscite de nombreuses interrogations sur les raisons de cette poursuite judiciaire.