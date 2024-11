La pièce, « le Procès du père Likibi », a permis au comédien Centrafricain Harriet Nzapassara de monter sur scène le 23 novembre 2024. Le spectacle avec le comédien Centrafricain, s’est déroulé au Centre Zingui à Yaoundé au Cameroun.

La pièce jouée, décrit le Père Likibi comme, « un dignitaire dont les capacités spirituelles ne laissent personne indifférente ». Le dignitaire décide de faire tomber la pluie, le jour du mariage de sa propre fille. A la suite de l’une de ces incantations, son village est complétement plongé dans « une sècheresse sans précédente ».

Le Père Likibi est donc, arrêté et condamné sans pitié, à l’issue du malheur qui s’est abattu sur son village. La pièce offre ainsi, le choix au public d’apprécier si, la survenance de cette sécheresse sévère relève « d’une coïncidence » ou, d’un pouvoir effectif dont dispose le Père Likibi dans son village.

La pièce « le Procès du père Likibi », est issue d’une adaptation de la Nouvelle de l’écrivain Congolais, Emmanuel Dongala. Selon David Noundji, Metteur en scène, « ce spectacle qui allie conte et théâtre », témoigne par le fait, « la double éducation » de son Auteur, Emmanuel Dongala. Celui-ci, est « nourri à la source de l’éducation africaine et de l’école occidentale ». « Deux genres singuliers dont les spécificités sont nettes et indiscutables », a expliqué David Noundji.

Et sur scène, le Comédien et Conteur Centrafricain Harriet Nzapassara, a partagé le spectacle en duo avec le Comédien et conteur, Hervé Keedi Gouiffe. Les deux Comédiens, font partie de la Troupe Bena Zingui du Cameroun. La Troupe exploite généralement, des pièces d’Auteurs Africains et autres, avec des thèmes variés qui contribuent à l’épanouissement de l’homme. La Troupe explore aussi, les richesses de la tradition orale Camerounaise.

Le Comédien Centrafricain Harriet Nzapassara aussi appelé, Piko YestaBrava qui est auréolé depuis un certain temps par le succès qu’il rencontre sur scène au Cameroun, compte rapatrier son savoir-faire à Bangui en Centrafrique. Il nous explique, qu’il pense déjà à « une formation en écriture et éclairage scéniques et, aux autres métiers de la scène au profit de jeunes Artistes Centrafricains ».